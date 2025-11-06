陸CPB上海隊徽似中信兄弟 陸委會：還想拉台灣球員

（中央社記者李雅雯台北6日電）陸明年將辦中國棒球城市聯賽（CPB），「上海兄弟」隊徽與中職中信兄弟相似度高。陸委會表示，有一家運動行銷公司擬將台灣棒球經驗複製到陸，甚至要拉台灣球員赴陸，將密切注意。

大陸委員會（陸委會）6日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

對於上海兄弟隊徽與中信兄弟相似一事，梁文傑表示，希望中信球團對外說明清楚，球隊所有權在老闆；但是品牌是所有球迷用熱血、青春、回憶一起建立起來的，這不是老闆可以自行隨意處分和決定的，也不是老闆可以隨意破壞的。

他說，根據了解，整起事件在背後運籌帷幄者，為一家經常和台灣職棒聯盟、棒協合作的運動行銷公司，他們想要將台灣棒球經驗複製到對岸，甚至要將大批台灣球員拉到對岸去，將會密切注意相關情況。

梁文傑強調，棒球或是其他任何運動，都需要長期的累積，台灣職棒有今天的成果，需要很長的累積才可以。

他說，棒球在中國大陸是一個非常邊緣的運動，突然間要成立1個城市聯賽，這讓人覺得有些超出想像，究竟是出於市場原因或出於政治動機，也會密切加以關注。（編輯：周慧盈）1141106