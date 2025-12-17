陸CPB啦啦隊決選名單曝光！驚見「樂天女孩」丘薆 球團回應了

陸CPB啦啦隊決名單曝光，驚見「樂天女孩」丘薆。（圖／IG@hobby0205）

大陸CPB（中國棒球城市聯賽）將在明（2026）年舉行，其專屬啦啦隊「CPB girls」也進入最終海選階段，預計在20日公布實際成團結果。不過，近日瘋傳一張官方的「線下決選入圍名單」，竟被台灣球迷發現現役「樂天女孩」丘薆的身影，對此，樂天桃猿球團也向《中時新聞網》回應了。

CPB Girls自海選資訊公開後，台灣球迷也相當關注，日前傳出前味全龍啦啦隊總監AMIS、前TPBL全家海神啦啦隊小娃，以及前中信兄弟啦啦隊笑笑都在其中，然而最新的名單指出，現役的「樂天女孩」丘薆疑似成功擠進入圍名單，隨即掀起網友熱議。

CPB公開啦啦隊決選入圍名單。（圖／微博 CPB中國棒球城市聯賽）

對此，樂天桃猿球團向《中時新聞網》表示，樂天女孩合約採一年一簽，將於12月31日到期，「目前球隊正在與女孩們洽談合約階段，同時會討論其他運動賽事雙棲事宜並進行評估，作為續簽合約依據。後續將會於明年球季前對外公告新合約名單」。

雖然邱薆尚未公開相關資訊或做出回應，但消息曝光後，吸引許多網友熱烈討論，「看到也是蠻意外的」、「也許不續約了」、「是我知道的那個嗎」。據了解，邱薆高中時曾是熱音社主唱，因為想突破舒適圈挑戰自己，才在2024年跨入啦啦隊領域，同時她也參與演藝圈、直播活動，在IG上累積3萬粉絲追蹤。

