陸CPB聯賽2026開打！每隊需配額台港澳選手 綠委示警恐涉政治操作

中國大陸近年積極推動棒球發展，預計明年啟動新賽季並成立 CPB 聯賽，傳出已有多名台灣選手將參與。對此，民進黨立委沈伯洋、許智傑今（18）日表示關切，認為中共過去透過網紅與藝人操作的統戰模式已趨飽和，如今恐將觸角延伸至體育界，相關動作恐藏有政治目的。

亞棒總（BFA）與世界棒壘球總會（WBSC）近年積極推動亞洲棒球整體競技水準，提出「亞洲大聯盟」計畫，期望透過跨國合作與聯賽發展，促進各會員國的棒球運動成長。中國大陸棒協順勢規劃成立「中國棒球城市聯賽」（Chinese Professional Baseball，簡稱CPB），首階段預計由五座城市組隊參與，並將於 2026 年正式開打。外界關注的是，聯盟規定每支球隊名單中，至少需配置 10 名來自台灣、香港或澳門的球員，媒體更已點名多位台灣知名選手可能加盟。

民進黨立委許智傑表示，大陸積極招募台灣選手恐非單純交流，提醒選手務必留意背後可能涉及的政治操作疑慮。（圖／黃耀徵攝）

對此，沈伯洋指出，大陸延攬球星都是屬於統戰的一環，過去也有國小國中的棒球隊家長、球員去大陸交流，「他們在裡面尋找可以利用的統戰樣板」；許智傑則表示，台灣棒球實力堅強，中國不只是棒球領域，甚至其他運動領域都想要挖腳台灣選手，也要特別提醒選手們要注意中國背後都有統戰的用意，過往網紅和歌星的統戰模式發展飽和，現在可能把統戰黑手轉向到體育界。

