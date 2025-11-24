陸H3N2流感快速升溫！5至14歲陽性率最高 病毒新分支引關注

大陸H3N2流感快速升溫，專家建議及早接種疫苗。（示意圖／photoAC）

近期外媒報導指出，A型流感H3N2病毒出現新的K亞分支，引發部分國家流感季較往年更為嚴峻。中國疾病預防控制中心發布的第46周流感監測周報顯示，無論南北方，H3N2均占據當前流行毒株的絕對主導地位。南方省份檢出的3439份陽性標本中，H3N2佔3362份；北方省份的3563份陽性樣本中，則有3535份為H3N2。

面對外界對「病毒變得更強」的疑慮，中國疾控中心研究員彭質斌表示，目前流感仍處於季節性流行水平，並未觀察到所謂「越變異越強」的現象。他強調，監測到的病原體均為已知常見類型，並未出現由未知病原體引發的新發傳染病。

廣告 廣告

他指出，2025—2026年流感季以H3N2為主要流行株，與上一季H1N1主導的情況不同，目前仍可能出現H1N1與乙型流感共同流行的局面，預計未來流感活動仍將升高。

在疫苗效力方面，國家流感中心針對55株H3N2病毒進行抗原性分析，結果顯示，這些毒株全部與世衛組織推薦的A／District of Columbia／27／2023（細胞株）高度匹配。其中43.6％ 與疫苗雞胚株A／Croatia／10136RV／2023 類似56.4％為低反應株，但對應的細胞株疫苗則呈現100％匹配。

專家解釋，這代表當前的流感疫苗仍具良好保護效果，其中細胞株疫苗在對H3N2的效力上略優於雞胚株，主要與病毒特性差異相關。彭質斌提醒，流感疫苗屬多價疫苗，一季中可能同時流行多種亞型，且亞型間沒有交叉保護，即使曾感染，也仍需接種疫苗以預防其他類型。

疾控中心數據顯示，全國流感活動已進入快速上升期，多數省份進入中度流行，部分省份更達到高流行水平。全國托幼機構與學校的聚集性疫情明顯增加，其中5至14歲族群的陽性率顯著高於其他年齡層。

在防疫與就醫方面，北京地壇醫院主任醫師宋蕊提醒，不少人對感冒與發燒存在認識誤區。她指出，急於退燒可能掩蓋病情變化，阻斷免疫系統正常反應，應先確定病因再對症治療。此外，「感冒就吃消炎藥」也屬誤解，阿莫西林與頭孢等抗菌藥只能治療細菌感染，對流感等病毒性疾病無效。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「熱心網友」代辦普發1萬快速入帳 他一刷存摺傻了：實在太可惡

高考狀元、國家獎得主全是假的？ 他僅高中學歷冒充博士導師成「首席科學家」

子瑜隨TWICE抵韓首發文！ 16字吐激動心情：回家真好