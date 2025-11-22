陸IAEA狀告日本：製造儲存超需求鈽材料 必須嚴加管束

大陸常駐國際原子能總署代表大使李松21日對日本「無核三原則」和福島核污染水排海等問題闡述陸方立場。

大陸常駐國際原子能總署代表大使李松。（圖／翻攝大陸常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團官網）

大陸官方消息，國際原子能總署（IAEA）11月理事會期間，大陸常駐國際原子能總署代表大使李松21日針對日本「無核三原則」和福島核污染水排海等問題闡述陸方立場。

李松指出，日本自詡為「和平國家」，宣稱要建立無核武器世界。但日方近期軍事安全動向在國際上引起高度關注。日本政府對「無核三原則」表態模糊，語焉不詳，甚至暗示有可能放棄「無核三原則」，為實現「核共享」安排打開方便之門，並大舉強化「延伸威懾」合作。日方高官還聲稱不排除引進核潛艇。

李松認為，凡此種種，都充分暴露了日方政策的重大負面轉向，釋放出危險信號。如果日本想重走軍國主義的老路，背棄和平發展承諾，破壞戰後國際秩序，國際社會絕不會允許。

李松強調，眾所周知，日本長期製造、儲存遠超民用核能實際需求的鈽材料，是《不擴散核武器條約》成員國中唯一掌握後處理技術、有能力提取武器級鈽、且仍有可運行後處理設施的無核武器國家。對這樣的日本，必須嚴加管束。我們強烈敦促日方恪守「無核三原則」和國際核不擴散義務，給國際社會一個乾脆明確的交代。國際原子能總署應繼續發揮重要作用，嚴防核武器擴散。

國際原子能總署11月理事會。（圖／翻攝大陸常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團官網）

關於日本福島核事故及核污染水排海問題，李松指出，14年前在日本福島發生的嚴重核事故，既是天災，更是人禍。福島核事故電站的後續處置進程一直受到高度關注。日本政府罔顧國際社會特別是周邊國家和人民的強烈反對，執意推進核污染水排海，陸方始終堅決反對。為確保日方排海行徑不對海洋環境和人類健康造成長期危害，陸方堅定有力地支持國際原子能總署建立並不斷強化對日國際監測。福島核電站的設施退役和放射性廢物管理仍面臨巨大技術挑戰和安全風險，國際社會須持續關注。大陸敦促日方以高度負責的態度、公開透明的方式妥善處理上述問題，杜絕核安全隱患。國際原子能總署有必要對上述問題保持長期審議。

