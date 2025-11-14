陸LV代言男神「超冷血微笑」爆雙面「檢舉全店」三字男星起底竟是他！

娛樂中心／綜合報導

中國社群近日瘋傳一起「奢牌大使投訴事件」，據傳一名與「Louis Vuitton（路易威登）」合作、名字「為三個字」的品牌大使男星，在專櫃購物時雖親切答應櫃姐合照，然而事後向品牌總部檢舉對方「打擾私人行程」，導致多名員工遭處分。消息一出，立刻引爆網路輿論。由於線索指向「三字男星」且為LV代言人，瞬間掀起一場全民猜謎狂潮。

由於爆料者明確指出該名藝人為「LV現任三字品牌大使」，網友立刻列出名單進行比對，包括朱一龍、王嘉爾、王鶴棣、白敬亭、徐明浩等人全被點名。面對各種留言提問，爆料者親自回應：「不是王鶴棣，也不是朱一龍。」這句話讓懸念更加濃厚。

網友起底「LV品牌大使」男星爆料「雙面人」疑是白敬亭。（圖／翻攝自微博）

隨後有網友再度追問：「那是龔俊還是白敬亭？」出乎意料的是，爆料者僅否認龔俊，對白敬亭卻未多作回應，這個細節立刻引發熱烈討論。許多網友認為，沉默似乎「默認」了某種暗示，更有人貼出白敬亭代言LV的照片直言：「線索都對上了！」

不過，也有粉絲出面為白敬亭緩頰，指出他一向對粉絲親切、私下性格低調，「這種事完全不像他會做的」。截至目前，品牌方與白敬亭經紀公司皆未回應此傳聞。整起事件在社群持續延燒，網友戲稱：「這年頭當LV櫃姐也太危險，一個合照能丟工作。」

