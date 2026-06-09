陸PI膜衝擊台廠 恐課臨時反傾銷稅

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用在電子、包材，素有「黃金薄膜」之稱的聚醯胺薄膜（PI膜），大陸近年大量低價出口，台廠也受害。經濟部9日召開貿易救濟審議會，初步認定合理跡象顯示大陸聚醯胺薄膜對國內產業已造成實質損害，將移請財政部，70日內決定是否課徵「臨時反傾銷稅」。

聚醯胺薄膜屬於高分子材料金字塔頂端，常用在電子電氣的絕緣材料、食品與醫療的包材等，被中國大陸列為國家戰略性的基礎材料。不過產能過大，價格相對便宜，大量出口各國，韓國先前就已對其祭出反傾銷稅。

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國內力麟科技等廠商也申請對中國大陸產製進口特定聚醯胺薄膜課徵反傾銷稅，根據資料計算應課徵36％反傾銷稅。經濟部分別負責「傾銷」與「損害」調查，如認定成立，移請財政部進行「初步」及「最後」調查，決定是否課徵反傾銷稅。在此之前，可先給予臨時反傾銷稅懲罰。

經濟部貿易救濟審議會調查民國111年1月至115年3月資料，顯示中國大陸特定聚醯胺薄膜進口量逐年大幅增加且持續降價，自114年起，已低於國產品內銷價。

國產品為競爭，自112年至113年不得不跟進減價，導致虧損擴大，之後停止打價格戰，卻造成市占率大幅流失。雖然115年1到3月，台廠略為調升售價，加上成本下降，虧損情形有獲得改善，但仍無法獲利。

經濟部據此初步判定，大陸特定聚醯胺薄膜傾銷進口對國內產業有不利影響，將把此產業損害初步調查結果通知財政部，70日內決定是否先課徵「臨時反傾銷稅」。