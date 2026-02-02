陽交大胞外體高峰會 國內外學術巨擘齊聚

陽交大場次由陽明交大藥物科學院院長黃奇英親自主持開場。

「2026 國際胞外體、幹細胞、法規科學與創新療法高峰會」30、31日於國立陽明交通大學、亞東醫院盛大舉辦。陽交大場次由陽明交大藥物科學院院長黃奇英親自主持開場，此次更匯聚了全球再生醫療領域的巨擘，共同探討在台灣《再生醫療雙法》正式施行後的產業新機遇 。





本次大會展現強大的產官學動員力，會場呈現「星光熠熠」的盛況。出席的學術精英與臨床專家名單橫跨歐亞美三大洲，包括：國立陽明交通大學藥物科學院榮譽教授與玉山學者李利 (Ly James Lee)、日本 CiRA 基金會研發中心副主任、印尼大學醫學院 Cipto Mangunkusumo 醫院骨科與創傷系教授與主任Ismail Hadisoebroto Dilogo、日本大阪大學醫學系研究生院未來醫療部中西徹 (Tohru Nakanishi)。

國內學者部分，包含國立嘉義大學生物化學科技學系教授 、台中慈濟醫院眼科主治醫師黃舜平、國家衛生研究院細胞及系統醫學研究所副所長李華容、國立陽明交通大學腦科學研究所教授鄭彥甫、國立陽明交通大學藥物科學院助理教授江季霖、亞東紀念醫院醫學研究部研究員廖秀蓉。







在產業與法規端，則有衛福部醫事司司長劉越萍、食藥署署長姜至剛也親自蒞臨。此外，許多台灣生醫產業產業界也共襄盛舉，包括：台灣生物製造公司 (TBMC)、訊聯生物科技 (BIONET)、聖源生物科技 (Shonon BioMedical)、微確生物科技 (WCC Biomedical)、寶大公司 (PODAK)，以及全球檢測設備巨頭 Beckman Coulter (貝克曼庫爾特)、冷泉港生物科技 (Cold Spring Biotech) 與昶安生技(Excel Biomedical)。

國立陽明交通大學腦科學研究所教授鄭彥甫。

有望突破內耳遞送屏障 點亮無聲世界

國立陽明交通大學腦科學研究所教授鄭彥甫，於會中發表遺傳性聽力損失治療的重大進展。針對內耳構造複雜、傳統藥物難以遞送的挑戰，鄭教授團隊採用了由 Luke Vandenberg 開發的新型腺相關病毒載體 Anc80，成功克服內耳屏障，將治療基因精準送達毛細胞與螺旋神經節。研究數據顯示，針對 PjVK 與 SLC26A4 (Pendrin) 等關鍵基因缺陷，該療法在動物模型中顯著恢復了聽覺與平衡功能；團隊更透過優化啟動子設計，解決了基因表達隨時間衰退的難題，實現了穩定的長效聽力恢復。





為了加速從實驗室到臨床的轉化，鄭彥甫展示已建置完成的「聽損基因治療開發平台」，整合了 iPS 細胞模型、新型 AAV 文庫與 AI 輔助篩選技術。透過「直接進化 (Directed Evolution)」策略，團隊篩選出針對人類耳蝸器官具備更高轉導效率的合成載體，並正積極推動 GJB2 與 SLC26A4 等台灣常見聽損基因的臨床前研究。隨著全球基因治療技術成熟，鄭教授樂觀預估，數年內將有首款針對遺傳性聽損的基因藥物問世，為全球數億聽損患者帶來治癒曙光。

台灣生物醫藥製造公司 (TBMC) 技術長紀威光。

打造 GMP 級 mRNA-LNP 平台

台灣生物醫藥製造公司 (TBMC) 技術長紀威光，於會中詳細解構了與美國 National Resilience 合作建置的 mRNA 藥物端到端製造平台。紀博士指出，TBMC 位於新竹的 GMP 設施預計於 2026 年夏季正式投產，其製程導入先進的「共轉錄加帽 (Co-transcriptional capping)」技術，加帽效率接近 100%，且每升反應體系可生產高達 10 克 的 mRNA，濃度達到 10-12 mg/mL。





在品質控制方面，紀威光表示，TBMC 展現了處理高難度自我擴增 mRNA (sa-mRNA) 的技術實力。針對長達 15,000 核苷酸的大分子 sa-mRNA，該平台能將其完整性從 84% 大幅提升至 96%，並將雙鏈 RNA (dsRNA) 等關鍵免疫原性雜質控制在 <0.02% 的極低水平。結合封裝效率高達 96.6% 的脂質奈米顆粒 (LNP) 配方技術，TBMC 已具備提供從質體 DNA 到最終製劑的完整 CDMO 服務能力，將成為台灣核酸藥物接軌國際的重要引擎。

WCC Biomedical商務開發總監劉欽超。

微針貼片 實現外泌體精準遞送

WCC Biomedical商務開發總監劉欽超，則發表其革命性的微針貼片 (Microneedle Array Patch) 技術。該技術利用長度 300-1,000 微米的微針穿透表皮層，能實現無痛、無血的藥物遞送，其生物利用度高達靜脈注射的 50%-70%，遠超傳統透皮貼劑近百倍。WCC 結合 AI 技術打造了全球首條全自動生產線，良率超過 95%，年產能突破 1,000 萬件，其精密塗層技術能將劑量變異控制在 5% 以內。





針對再生醫療應用，劉欽超也介紹創新的 「Mini-MAPS」去中心化生產平台，該系統佔地僅需數米，即可在醫院或實驗室進行客製化生產。特別是在 外泌體 (EV) 遞送上，利用高溶脹比材料製成的微針可吸收自身重量 200% 的活性液體，並在兩小時內釋放超過 40% 的外泌體，擴散深度達 10 毫米。這項技術預計在 2-3 年內實現商業化，將有望廣泛應用於疫苗接種、再生醫學及遠端醫療。