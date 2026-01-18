陽交大28歲醫學生譏兒科「選剩的」道歉了 校方：深表遺憾

學醫還分貴賤？陽明交通大學醫學系1名28歲簡姓男大生，最近在社群平台譏諷兒科是「選剩的科別」，引起輿論譁然，簡男隨後發文道歉，陽明交大則表示將進行必要的輔導與處理程序。

陽明交通大學1名28歲簡姓男大生在網路譏諷「小兒科」是「選剩的科別」遭輿論撻伐，簡男和校方陸續回應。（示意圖／翻攝自Google Maps）

據了解，簡男平時就常在社群網站與人筆戰，先前還曾發「糖果貼圖」貶損唐氏症患者，近日《人工生殖法》修法話題正熱，他竟在網路留言「笑死，原來是小兒科的喔，原來這種選剩科現在可以在板上這麼優越，長知識了」。此番引戰言論令許多醫師感到憤怒，爭議話題再登風口浪尖。

事後簡男發布9點道歉聲明，「過往因個人追求選擇多次重考，無形之中扭曲了自己的價值觀，也傷害了許多學校的觀感。無論是現在的陽明交大醫學系，過去曾就讀過的馬偕醫學系、高醫醫學系、長庚醫學系，抑或是其他錄取但未實際入學的學校，我都應保持謙卑的態度，而非貶損任何一間學校」。他也向小兒科醫師道歉，承認不應以分數高低評斷醫學系所。

據《TVBS新聞網》報導，陽明交大校方18日回應稱「深表遺憾」，強調學校長期重視醫療專業價值，不認同任何貶抑醫療工作者的言論，並表示校方第一時間已前往了解該生狀況，將進行必要的輔導及處理程序。

