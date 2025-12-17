一陽來復迎新年！冬至「9大開運法」2026招財、求桃花看這裡

冬至除了吃湯圓外，還有許多禁忌與習俗。翻攝自免費圖庫FreePik



2025年冬至將於12月21日23時04分正式交節。命理師楊登嵙指出，冬至是全年「陰極轉陽」的重要節氣，象徵「一陽來復」，也是調整運勢、為新一年鋪陳好運的關鍵時刻。楊登嵙整理出2025年冬至「9大開運法」，有助為2026年累積順遂能量。

第一，吃湯圓求圓滿。

冬至轉運首重湯圓。紅湯圓象徵「金」，主桃花與人緣；白湯圓象徵「銀」，代表財運與事業。紅、白湯圓各吃一顆，寓意團圓圓滿，為新的一年開好兆頭。

第二，吃豬腳麵線延壽除晦。

廣告 廣告

楊登嵙指出，沖犯太歲者可在冬至吃豬腳麵線轉運，子女也可準備給父母與長輩食用，象徵盡孝、延壽並去除霉氣。

第三，吃餛飩助換運增智慧。

餛飩象徵天地交會、混沌初開，在陰陽轉換之際食用，有「換運」之意，也被認為能為學業與思緒帶來助益。

第四，吃水餃招財。

水餃外形如元寶，冬至吃水餃，寓意財源廣進。

第五，冬至進補養元氣。

寒冬氣候消耗熱量較多，冬至適合以肉類搭配藥材進補，養精蓄銳、補足元氣。元氣充足，精神好，運勢也更順。

第六，添新衣新鞋助家運。

冬至有「小過年」之意，子女可趁此陪伴父母，媳婦送公婆新鞋或新衣，有助家庭關係和諧，讓整體運勢流通順暢。

第七，祭祖祈求家族興旺。

自周朝以來，冬至即為重要祭祀日。可準備湯圓祭拜祖先，祈求庇佑後代子孫平安、家運興盛。

第八，拜月老求姻緣。

未婚男女可在冬至準備五色絲線，象徵五行與五方位，並攜帶湯圓、糖果、鮮花、圓形水果、紅棗與桂圓前往月老廟，誠心稟告個人資料與理想對象條件，祈求良緣，日後若覓得對象再行還願。

第九，擺姻緣線旺人際與事業。

楊登嵙指出，2025年「喜星」、「桃花星」與「官星」落在東南方，主宰人際關係、異性緣與事業運，可在該方位擺放紅線、緣錢或五色繩，搭配粉紅色水晶或開花植物，加強人際、桃花與事業能量。

更多太報報導

強吻襲胸畫面流出 台中消防小隊長被控性騷女運將

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜