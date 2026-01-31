陽光佛州變冰庫！ 15年最冷 「綠鬣蜥雨」來襲

綠鬣蜥。（示意圖／Pexels）





美國東海岸遭遇強烈寒流襲擊，連號稱陽光之州的佛羅里達，也出現15年來罕見低溫。不只人類抵擋不了嚴寒，就連綠鬣蜥也被凍到摔下樹枝。

美國冬季風暴強力襲擊東海岸，號稱陽光之州的佛羅里達也難逃寒流，當地氣溫一度降至攝氏4度到零下6度。不過這麼冷的天氣，不只影響當地人，連動物都受到影響。

一聲巨響，民宅後方竟然出現綠鬣蜥凍僵，從高處墜落，躺在地上動彈不得。佛羅里達目擊者：「喔不。」

不僅是樹下，還有民眾路過欄杆時，發現經過一夜嚴寒，一隻冰凍的綠鬣蜥在欄杆上動也不動，維持攀爬姿勢。不過這些綠鬣蜥為何會在佛羅里達集體從天而降呢？

CNN記者表示：「當溫度降至攝氏7度以下時，冷血蜥蜴會進入冷休克狀態來保護自己，直至溫度回升至攝氏10度以上。」

專家解釋，當氣溫降至攝氏4度左右，甚至更低，冷血動物代謝將會急劇減慢，導致無法活動。由於肌肉僵硬、失去抓力，棲息在樹上的綠鬣蜥就會像斷線風箏一樣從高處墜落。

The Weather Channel主持人指出：「這並非死亡徵兆，而是生存機制。綠鬣蜥屬於冷血動物，嚴寒會使新陳代謝急遽減緩，牠們群體喪失體溫，就會墜落地面。」

雖然看起來像是凍死，但只要氣溫回升，這些冷凍蜥蜴又會像復活一樣重新活動，再次展現外來入侵種超強生命力。近期前往佛州的民眾，要當心「綠鬣蜥雨」的攻擊。

