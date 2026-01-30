「陽光刺眼」撞上斑馬線行人！吊照12個月影響生計….菜販提訴訟結果曝

社會中心／陳韋劭報導

蔡姓男子開車左轉時，撞上一名走在斑馬線上的劉姓女子。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區三和路四段日前發生一起車禍，一名蔡姓男子開車左轉時，撞上一名走在斑馬線上的劉姓女子，蔡男被開罰7200元、吊扣駕駛執照12個月，他認為生計受影響提起行政訴訟，主張當時因陽光刺眼、行人穿白色衣服造成反光不易辨識，並強調劉女是受到驚嚇跌倒，並非被車撞到。法院審理後，不採信蔡男說法、裁處合理，裁定駁回。

警方調查，2024年1月13日下午2時許，蔡姓男菜販駕駛自小客車行經三和路4段382巷左轉進入三和路4段時，與行人穿越道上的劉姓女子發生碰撞，劉女受傷送醫診治。經查，蔡男行經上址時，因不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，事後依違反《道路交通管理處罰條例》第44條第4項舉發。

新北市政府交通事件裁決處裁處蔡男罰鍰7200元，吊扣駕駛執照12個月，並應參加道路交通安全講習。

蔡男不滿裁處令他生計受影響，因而提出行政訴訟。蔡男主張，當時陽光強烈，開車左轉時日光直射刺眼，加上劉姓女子穿著白色衣物，造成反光效果，導致不易辨識，沒有「未注意行人」的情形。另強調劉姓女子當時低頭滑手機，是因受到驚嚇跌倒，事後聯絡劉女及其家屬，對方也說並無遭車輛撞擊。盼法官撤銷吊扣駕駛執照12個月。

臺北高等行政法院審理後，認為駕車行近路口行人穿越道時，本應注意該行人穿越道上是否有行人及其動態，以及劉女急診紀錄已記載「傷患為行人，被汽車壓到左腳掌後跌倒受傷」，「吊扣駕駛執照12個月」合於「必要性原則或侵害最小原則」，駁回訴訟，維持原裁處。

