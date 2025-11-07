陽光刺眼！枋寮台1線大貨車追撞5車 3人送醫

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉台1線戰備跑道驚傳連環車禍，汪姓大貨車駕駛沿台1線由北往南直行，疑因清晨陽光強烈反射導致視線模糊，追撞前方5部自小客車，現場一片狼藉，3人輕傷。

警方趕抵現場調查，汪男酒測值0 mg/L，未有酒駕嫌疑，自身亦無傷勢。事故造成吳姓及洪姓男子受傷，送往枋寮醫院急救；另名李姓男子則轉送東港輔英醫院治療，3名傷者意識清醒，經初步診治後均無生命危險。現場車輛嚴重變形，零件散落一地，警方迅速拉起封鎖線疏導交通。

這起意外主因是「陽光刺眼」，汪男供稱，當時陽光直射擋風玻璃，反光嚴重影響判斷，來不及反應便撞上前方車輛。

枋寮分局指出，清晨東向陽光常造成類似視線死角，尤其台1線路段車流量大，稍有不慎即釀災。事故發生後，現場一度塞車，警方動員拖吊車輛，於上午8時20分排除障礙，恢復三線道暢通，車流漸趨正常。

枋寮分局特別呼籲駕駛朋友，遇陽光刺眼務必拉下遮陽板或戴太陽眼鏡，行經路口減速慢行，保持安全車距，隨時留意車前動態。

