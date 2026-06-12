陽光台北交響樂團19週年 《陽光夏日嬉遊季～駿馬奔騰》音樂會6/27蘆洲登場

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【記者 高鐿玲／新北 報導】陽光台北交響樂團主辦之《陽光夏日嬉遊季～駿馬奔騰》音樂會，將於2026年6月27日（六）晚間7:30於蘆洲功學社音樂廳盛大演出。總監孫愛光精心策畫以「奔騰、冒險、熱情」為主題，精選多首膾炙人口的古典與電影配樂作品，包括《侏羅紀公園》、《威廉泰爾序曲》、《塞維裡亞的理髮師序曲》、《韃靼人舞曲》、《莫劄特小夜曲》、《巴赫雙協奏曲》與《莫劄特法國號協奏曲》，曲曲不同風格，帶給觀眾穿越浪漫、壯闊與奇幻的音樂世界。

秉持培育音樂家和深耕音樂教育幼苗的精神，音樂會結合交響樂團、青年團、青少團、少年團聯袂登台，讓技巧、觀摩、合作、自信、經驗、享受等，融合於期末展演的鎂光燈舞台上；希望所有演出者，能親身感受到音樂帶來的快樂與成就感，也讓觀眾席中的支持者，能看見青少年音樂教育的力量。

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獨奏家們特安排曾任國家交響樂團，現為陽光台北交響樂團首席的雙簧管演奏家林麗玥老師(國立台灣師範大學音樂系任教)，第二位為留美青年亦為陽光台北交響樂團首席的法國號演奏家王鈺成老師，以及就讀師大附中高中部音樂班亦為陽光青少團首席的小提琴郭藺黎同學；將「師資與學員共同成長」的音樂精神，經由舞台上的演奏機會，以及與專業音樂家共同完成一場藝術創作的嚴謹任務，更能展現世代傳承與舞台交流的魅力。

《陽光夏日嬉遊季～駿馬奔騰》吸引親子家庭、音樂班學生與古典音樂愛好者共同參與，邀請大家跨進音響設備優質的蘆洲音樂廳，在奔騰旋律與青春能量中，感受屬於夏日熱情與感動的音樂冒險旅程。（照片業者提供）

陽光台北19週年系列《陽光夏日嬉遊季～駿馬奔騰》

演出時間｜2026年6月27日（六）19:30

演出地點｜蘆洲功學社音樂廳

（新北市蘆洲區中山二路162號2樓）

音樂總監／指揮｜孫愛光 教授

少年團指揮／青少團客席指揮｜陳啓禮

演出團隊｜

陽光台北少年弦樂團

陽光台北青少年管弦樂團

陽光台北青年弦樂團

陽光台北交響樂團

特邀獨奏家｜

雙簧管｜林麗玥

法國號｜王鈺成

小提琴｜郭藺黎

購票請洽 OPENTIX 售票系統

https://www.opentix.life/event/2039533994703925249

更多資訊｜陽光台北交響樂團 官方網站／Facebook／Instagram