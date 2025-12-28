陽光回來了！門諾平安市集展現光復不放棄的韌性

「蛙賽風味餐」攤主郭金蘭長老，展現陽光般的笑容迎接每一位到來的觀光客。(門諾醫院提供)

記者林中行／花蓮報導

九二三光復洪災重創在地生機，門諾醫院二十八日在光復鄉太巴塱祭祀廣場舉辦「在光中重生、在愛中重建」平安市集，邀集超過七十家攤商齊聚一堂，其中八成來自光復。

門諾醫院表示，對許多人來說，這不只是一場市集，更像一場久違的團圓。有災民感嘆：「好久沒看到這麼多人了！」。災後的寂靜，被這一天的人聲與陽光溫柔打破。「身體慢慢好了，心跟生活，也要一起站起來」

門諾醫院醫療財團法人總執行長張文信表示，回顧災後十八天密集的醫療行動，讓醫院團隊看見另一個更深的需求。他說：大家的身體慢慢恢復了，但經濟活動、人的團聚，還困在憂傷裡。

張文信說，希望用愛啟動一個善的循環，讓光復不只復原，更能重生。我們會聽大家的意見，繼續做、繼續改，讓平安不是一天，而是一條路。

「蛙賽風味餐」攤主郭金蘭長老表示，洪水來時的速度是一秒到膝蓋，三秒到胸口。他們夫妻倆在屋頂等待十幾個小時救援，家當全都被沖走。

災後，有人建議她離開光復，但她選擇留下。她說：這裡是家。市集上，她推出名為「蛙塞超人」的料理，每分一百元，她笑稱這是「掛號費」。「是幫光復顧筋骨的。」顧的，不只是身體，更是整個地方的士氣。

門諾醫院表示，市集人潮絡繹不絕。攤商們說，這種忙碌感，真的好久不見了。有人邊賣東西邊曬太陽，有人只是走走看看，卻都在彼此的眼神裡，看見久違的安心。

門諾醫院指出，鏟子超人已經離開，但留下來的是繼續生活的人。陽光下，光復沒有高聲宣告重生，卻用最日常的方式，慢慢站穩。希望市集結束時，天空依舊晴朗。那不是奇蹟，而是一群人，選擇不放棄的結果。