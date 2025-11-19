陽光基金會「陽光樂園大冒險」繪畫成果展登場

▲繪畫成果展，忻忻與弟弟一同受獎合影。

【記者 廖美雅／台中 報導】陽光基金會每年服務近400位燒傷顏損兒，基金會表示他們不僅必須經歷無數手術、復健，成長過程還必須面對自我接納、人際互動、就學適應與他人異樣眼光等挑戰。為培力陽光孩子的創作潛能、並增進自信，陽光基金會中區中心自103年開辦暑期繪畫藝術課程，今年成果畫展「陽光樂園大冒險~2025中小陽光繪畫藝術成果展」展出16位陽光孩子創作，自11月16日至11月26日於台中Smohouse思默好時開展。

7歲的忻忻在幼兒時不小心受傷，造成全身12%深二至三度燙傷，住院治療歷程長達兩個多月。出院後，她來到陽光中區燒燙傷重建中心進行復健與疤痕照護。治療師協助她改善走路姿勢與關節活動，並製作壓力衣，社工也陪伴家人走過焦慮與自責的時光。透過復健與心理支持，忻忻再度重回學校。

忻忻媽媽感謝地說：「陽光的治療師和社工給我們很大的幫助與安慰，讓忻忻的疤痕照護得很好，也讓我們心中充滿感激。」如今的忻忻熱愛畫畫，參與3屆陽光繪畫班後，對於繪畫很有想法，畫風細膩，畫作深受老師肯定。繪畫班也讓她與其他燒傷顏損的同齡孩子互動，學習接納自己與他人，從創作中找到快樂與自信。

▲忻忻與作品合影。

陽光基金會董事長劉陽明表示：「看到孩子們在這麼小的年紀就能舉辦畫展，而且持續十年，真的非常感動。孩子用色彩表達內心世界，這份勇氣與創意令人欣喜。我要特別感謝多年支持的全聯佩樺圓夢社會福利基金會，以及十年如一日陪伴孩子的海志老師。你們的愛心與專業，讓孩子看見更大的未來。也感謝家長們一路的陪伴與支持，孩子能夠透過繪畫走過傷痛，就是因為你們給了他們力量。」走過了10個年頭的繪畫之路，今年繪畫班帶領孩子們前往嘉義故宮南院欣賞江戶浮世繪之美，並到檜意生活村寫生，在木質香氣與老屋光影中感受創作氛圍。孩子們回到教室後，將所見所感轉化為畫筆下的想像樂園，畫出屬於自己心中的「陽光冒險」。

全聯佩樺圓夢基金會社工組長毛心縈表示：「今年再次陪伴孩子參與畫展，我非常開心。孩子們不只在這裡展出作品，也曾在全聯微光藝廊展出，而明年一月還會到臺東中山門市展覽。全聯目前已有四間微光藝廊，未來也希望在臺中的大全聯打造第一間「大全聯微光藝廊」，讓更多人看見孩子的作品。（照片／記者廖美雅翻攝）