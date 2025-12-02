陽光壯男搭獸醫師美女！ 民眾搶拿消防月曆 現場300份被拿光

2026年台中市消防月曆，今（2）日上午在市府惠中樓中庭舉行發表會，吸引上百位民眾來排隊領取。今年一共有13位形象代表拍攝，其中有4位是女性義消，透過健康與陽光展現消防專業。許多市民用行動力挺消防人員，現場三百份掛曆被索取一空。

2026年台中市消防月曆，今年找來13位形象代表拍攝。圖／台視新聞

新年月曆熱騰騰出爐，消防人員健美的體態，成功抓住眾人的眼球。包含義消一共13位形象代表，就連搜救犬的隨隊獸醫師也來參一咖，與精壯的消防員登上封面人物。

消防人員健美的體態，成功抓住眾人的眼球。圖／台視新聞

這回月曆除了展現消防人員陽光健康的熱血專業形象，還有相關防災知識，除此之外，每個月的取景也遍布全市代表性場景。

月曆取景地點遍布台中市代表性場景。圖／台視新聞

還有兩名女義消完成拍攝後，才發現有身孕，市長盧秀燕說，這象徵把好運分送給每一位市民。這回消防月曆共推出五種款式，消防局之後將搭配捐血或捐發票活動發放，由於數量有限，勢必掀起市民搶拿。

台中／林書弘、王東山、王勝炫 責任編輯／陳俊宇

