陽光太刺眼? 八旬老翁闖紅燈 員警遭擦撞「鼻孔流血」

社會中心／黃國誠 吳志恆 台北報導

老翁開車闖紅燈，疑似沒注意到員警攔停，意外擦撞警車，造成員警受傷！台北市北投忠義捷運站前，一名八十歲曾姓老翁，因為陽光刺眼沒注意紅燈號誌，當場闖紅燈，員警見狀騎車攔停，老翁又疑似面對太陽，加上車上音樂太大，沒注意到一旁警車，釀成擦撞事故，員警臉部著地鼻血直流，手腳也受到擦挫傷。

兩輛警車，一前一後，準備攔停銀色小轎車，正當前方警車準備從左方，進行攔截，小轎車絲毫沒有反應，直接擦撞警車，員警遭擦撞倒地，一度還被摩托車壓住，爬不起來，一旁住戶聽到碰撞聲響，趕緊上前幫忙移車。目擊民眾表示「他太太是說好像西曬看不到，就從後面給他追撞往前了，警察下來就給他兇，你闖紅燈還解釋什麼。」

陽光太刺眼？ 八旬老翁闖紅燈 員警攔停遭擦撞「鼻孔流血」送醫

蘇姓員警從左方攔車老翁沒注意 擦撞警車造成員警鼻血直流（圖／民視新聞）

小轎車左前車頭，出現擦撞痕跡，警車右側車殼，則有明顯黑色擦痕，肇事駕駛和乘客兩人，毫髮無傷，倒是攔車的51歲蘇姓員警，一度臉部著地，鼻血狂流，手腳也受到擦挫傷。目擊民眾表示「（員警）類似流鼻血，機車剛好倒下去，倒到他的腳上，我們就去給他扶起來，沒有的話他腳拖不出來。」

肇事老翁欲下車幫忙扶起員警 竟意外踩碎員警眼鏡（圖／民視新聞）

原來這輛銀色小轎車，15日下午三點多，行經北投區中央北路四段，捷運忠義站前，疑似陽光刺眼，80歲曾姓老翁，沒注意號誌，直接闖紅燈，員警上前攔停，老翁竟又因為太陽照射角度，加上音樂太大聲，沒注意到警笛聲以及警車示意攔停，直接從左前方，撞上準備進入內側車道的巡邏警車。北投分局交通分隊小隊長祁泳豪表示「攔查違規闖紅燈之自小客車，駕駛曾男八十歲，於同向同車道，遭自小客車擦撞而肇事，蘇姓員警手腳擦挫傷，曾男未受傷。」肇事駕駛酒測值為零，只是原本下車打算幫忙的他，沒看到員警眼鏡，一併噴飛在地，竟直接踩碎眼鏡，讓所有人傻眼不已，成了肇事之虞，意外插曲。

