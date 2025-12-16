陽光女子合唱團即將動人上映 海歸人聲合唱團受邀獻唱

cnews124251215a04

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

今年聖誕夜即將推出搶先口碑場的國片《陽光女子合唱團》，由《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙、編劇呂安弦以及黃金團隊再次強強聯手，導演林孝謙也是監製、與作詞人，從《比悲傷更悲傷的故事》起，作品總有許多可以打動人心的劇情發展與轉折。林孝謙分享，與編劇進行長達3年的訪談，多次進出監獄與收出養中心，並且在劇本中，融入了許多台灣曾經發生的真實女性刑案。除了帶領大家一虧犯罪背後的殘酷之外，更試著探討人在絕境之後，如何重塑希望。

廣告 廣告

《陽光女子合唱團》由陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希擔任主演，劇情描述一名因誤殺丈夫入獄的女子，期盼以真誠與勇氣面對過去，重新找回生命的陽光。為了讓觀影民眾實際感受合唱團傳遞的力量，喜樂時代影城特別邀請跨越年齡世代的「海歸人聲合唱團」現身戲院獻唱。

海歸人聲音樂總監暨指揮謝斯韻分享，《陽光女子合唱團》出現在今年金馬影展片單中，當時才得知海歸人聲合唱團有兩名團員參與演出，擔任前往女子監獄演出的合唱團成員，進而了解更多本片內容，這次很榮幸能受邀在明年1月3日前往戲院演出。

cnews124251215a05

cnews124251215a06

海歸人聲合唱團將在電影院獻唱「守著陽光守著你」、「 Circle of Life」以及「Amazing Grace」等曲目。謝斯韻表示，「守著陽光守著你」是11月在全國社會組合唱比賽獲「混聲組銀獎」、「樂齡組銅獎」的演出曲目，這次將重新編曲演繹；「 Circle of Life」、「Amazing Grace」都是大家耳熟能詳的歌曲，希望透過歌聲傳遞溫暖。

有別於一般合唱團，海歸人聲合唱團廣納年輕專業音樂工作者與人生閱歷豐富的愛樂者，透過跨世代的交流和合作，分享經驗、拓展思維，在生活和音樂上都展現「青銀共榮」的精彩，希望透過青銀跨代的努力，持續與世界分享音樂的美好。謝斯韻表示，明年5月合唱團將赴美國猶他州，以《行歌‧咱的路》為主題，與當地合唱團共同聯演，2026年下半年還會在北台灣舉辦年度專場音樂會，歡迎大家前來共享音樂的美好。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中山、淡水稱霸雙北交易量 永慶揭5年來不敗關鍵

防救災界「黃金陣容」齊聚花蓮 慈濟共善學思會探討台灣韌性未來

【文章轉載請註明出處】