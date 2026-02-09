陽光女子合唱團票房4.88億 苗可麗收粉絲討罵手牌

（中央社記者王心妤台北9日電）電影「陽光女子合唱團」票房新台幣4.88億元，連續4週站上全台票房冠軍，也站上台灣影史第2名。劇組日前到台南參與映後活動，有粉絲對「方科長」苗可麗舉「想被罵」手牌。

根據劇組提供的資料，導演林孝謙上週末帶著片中「方科長」苗可麗及「獄警」陳庭妮到台南參與映後，許多粉絲特製「方科長請罵我」、「想被罵」的手牌吸引苗可麗注意。

苗可麗表示，許多國高中生觀眾因為電影認識她，連逛街都會被學生觀眾包圍，「粉絲年齡層有往下的趨勢，讓我很開心」。陳庭妮說，搭高鐵時就感受到觀眾的歡迎。

台北場則是編劇呂安弦帶演員羅晨恩及曾愷玹，和觀眾相見歡。（編輯：管中維）1150209