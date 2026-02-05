《陽光女子合唱團》何曼希晉升女一 賞邱以太巴掌「很有罪惡感」

何曼希（左起）、邱以太、姜勝勛與曾薀帆合作奇幻校園愛情喜劇《無法計算的青春》。柒拾陸號原子提供



《陽光女子合唱團》怪物新人何曼希在《無法計算的青春》中晉升女一，與邱以太組成「青春CP」追愛，2人片中是歡喜冤家，第1天就上演火熱巴掌戲，嚇得她直呼：「很有罪惡感！」

《無法計算的青春》改編自同名小說，由億萬票房導演林孝謙監製，《夜市王》李伯恩首度擔任電影導演，他導戲常即興增加笑料，也讓邱以太笑稱他是合作過最「腦洞大開」的導演。

23歲的何曼希近期人氣高漲，IG飆速衝破22萬大關，第2部電影就當上女主角，她坦言：「說沒壓力是不可能的，擔心沒有姐姐們帶領會做不好，但我知道一焦慮就很難放鬆，所以不斷提醒自己順其自然。」

李伯恩（中）、邱以太（右起）、何曼希、曾薀帆、姜勝勛為《無法計算的青春》開鏡。柒拾陸號原子提供

邱以太繼《成功補習班》、《夜校女生》再度穿上高中制服，與何曼希一路鬥嘴打鬧，2人首日對戲在圖書館，為了讀書醒腦要打巴掌，她回憶：「那場戲很緊張，長這麼大沒真的打過人巴掌，之前《陽光》打是借位，這次要真打，瞬間其實很有罪惡感！」邱以太則笑說：「拍完這場戲更拉近我們的距離，對戲時更相信對方。」

李伯恩過往執導MV經驗豐富，也熱愛親自示範演出，邱以太笑說：「他是我遇過最『腦洞大開』的導演，每當抓到一個笑點，就能讓那個點放大跟實踐。」何曼希則表示每次都會被導演的新點子驚喜到，「他也像是我的定心丸，是很會說故事的導演」。

