《陽光女子合唱團》傳中國上映！網憂「2情節」恐遭刪減

娛樂中心／周希雯報導

國片《陽光女子合唱團》是近期最大黑馬，自跨年檔上映後票房一路攀升，目前全台票房突破4億，有望挑戰《海角七號》稱霸18年的5.3億票房冠軍，至今在台灣討論度仍不斷。如今該片確定3月5日於香港上映，也令外界好奇是否引進中國；不過大部分影迷憂心的是，一旦在中國上映，劇情2設定恐怕會遭刪減。

台灣國片近年黑馬！《陽光女子合唱團》破紀錄

《陽光女子合唱團》翻拍自2010年韓國電影《美麗的聲音》，講述一群因不同原因而入獄的受刑人，以「組成合唱團」互相扶持的故事。該片找來翁倩玉、鍾欣凌、苗可麗、陳庭妮、陳意涵等人氣演員主演，上映初期反應平穩，不過隨著觀眾在網路上陸續分享觀影心得，討論度急速升高、票房一路狂飆，成為繼2021年《當男人戀愛時》之後，首支突破4億票房的國片，是台灣國片近年少見的黑馬。

《陽光女子合唱團》全台票房突破4億。（圖／翻攝「陽光女子合唱團」臉書）

香港3月上映！中國網友：好期待

由於香港已定檔3月5日上映，網傳中國片商「萬達」已取得發行權，還有人拍到疑似萬達電影發行作品牆的照片，其中就出現《陽光女子合唱團》的海報。對此，不少中國網友都期待表示，「有機會上映嗎」、「啥時候上映，過年終於有部想看的了」、「好耶！期待一個月了」、「光聽歌和看片段就有點想哭」。

有中國觀眾擔心，《陽光女子合唱團》部分設定會遭刪減。（圖／星光佳世提供）

中國審核嚴格！劇情設定恐遭刪減

不過中國電影出了名審核嚴格，也有中國網友擔憂表示，即使《陽光女子合唱團》通過審核，一旦在中國上映，恐怕部分劇情設定會遭刪減。有內行分析，片中包含大量台灣在地風格的直白髒話，而且大部分中國觀眾可能聽不懂台語，加上劇情涉及「多元成家」、「監獄背景」元素，恐怕審查時會因此卡關。據《三立新聞網》報導，對於外界盛傳中國上映一事，發行商壹壹喜喜電影股份有限公司表示，「目前沒有收到任何相關資訊，沒有聽說中國要上片的消息」。

