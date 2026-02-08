《陽光女子合唱團》傳進軍中國！「2情節」恐被刪 陸網憂：內容難過審

記者王培驊／綜合報導

《陽光女子合唱團》演員全台映後巡迴場場爆滿，口碑持續發酵，帶動二刷、三刷熱潮。（圖／壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

電影《陽光女子合唱團》自跨年檔上映後氣勢驚人，以黑馬之姿一路推升票房，全台累積已突破4億元，不僅刷新近年台片紀錄，也被外界看好有機會挑戰《海角七號》蟬聯18年的5.3億元影史冠軍。隨著話題延燒，電影的海外動向也成為討論焦點，除確定3月5日於香港上映外，是否能登上中國院線，近日在陸網掀起大量討論。

《陽光女子合唱團》導演林孝謙（右起）、陳意涵、鍾欣凌、何曼希。（圖／記者趙于瑩攝影）

不少中國網友在社群平台與影視論壇接連詢問上映進度，留言直呼「期待引進」、「什麼時候有資源可以看」、「過年終於有一部想看的電影了」，甚至有人表示「今年有望在中國上映嗎」、「預告怎麼看都好想哭」，對電影表現出高度期待。網路上也流傳一張疑似萬達電影發行作品牆的照片，《陽光女子合唱團》的海報被指已列入其中，讓部分影迷興奮猜測上映計畫正在進行中。

陳庭妮、安心亞、苗可麗共同主演《陽光女子合唱團》。（圖／記者趙于瑩攝影）

不過，期待之外也伴隨不少保留聲音。有中國網友理性分析，片中包含大量台灣在地語言與文化特色，包含台語對白、直白的用語，以及涉及性別多元、家庭議題與監獄背景的情節，恐怕都會成為審查關卡。也有人直言「應該不會上映吧，裡面有監獄，還有性別多元成家的內容」，認為即便順利過審，也可能面臨刪減風險。

截至目前為止，《陽光女子合唱團》是否能在中國正式上映，相關單位尚未給出明確說法，審查進度與檔期皆未公開。從陸網反應來看，這部在台灣締造票房奇蹟的作品，已提前在中國累積話題聲量，但最終能否完整與觀眾見面，仍充滿變數。

