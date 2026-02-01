《陽光女子合唱團》凶器怎帶進監獄？網瘋猜答案釣出她回應

電影《陽光女子合唱團》票房開出紅盤衝破3億。(圖／壹壹喜喜提供)

電影《陽光女子合唱團》票房衝破3億，有機會挑戰蟬聯17年冠軍的《海角七號》5.3億票房，賺人熱淚劇情引起廣泛討論，近來有網友在Threads上點出劇情疑點：「最後那位新進女犯人，為什麼會有美工刀」，讓許多人發揮「柯南精神」，紛紛給出解答。

原PO在看完電影《陽光女子合唱團》後，在Threads上發文提出疑點：「關於陽光女子合唱團，我有一個問題，為什麼最後那個新進的犯人會有美工刀，一進來不是會被搜身嗎？為什麼她會有美工刀？也太危險了吧」，接著強調：「希望被導演海巡到」，不到一天時間，就湧入上百則留言給出答案。

只見多數網友相當肯定指出是「牙刷」：「那是牙刷，蠻常見的監獄武器」、「剛二刷完來解答，倒下那幕有拍到牙刷的刷頭」、「那個是牙刷，刻意磨尖的，很多跟監獄有關的電影，都拍過犯人在裡面怎麼製作武器」，對此，也有人提出另一個疑點：「怎麼看起來像美工刀，而且有推美工刀的音效」，對此，有網友解釋：「導演說是手指喀喀聲，不是美工刀喔」。

此篇PO文也釣出飾演獄警的演員林姿言留言：「那個是磨尖的牙刷，人家是在場的獄警， 選我正解」，林姿言在劇中被發現撞臉韓團BIGBANG成員「大聲」，在網路掀起一波討論，對此，她幽默回應：「大家好，我是林姿言Peko，在《陽光女子合唱團》裡飾演一個兇巴巴的科員，基本上要管秩序的場景都有我，也因為這樣被大家發現我跟大聲真的很像的這件事，你說她是我哥哥，我真的會信」。

