《陽光女子合唱團》原版《美麗的聲音》掀追看熱潮

記者王丹荷／綜合報導

隨著國片《陽光女子合唱團》票房正式突破4億臺幣，原版電影、2010年上映的韓國經典舊作《美麗的聲音》也在臺灣掀起追看熱潮。該片近期在台灣大哥大MyVideo電影榜快速攀升，最新一週更一舉奪下電影榜冠軍，成為不少觀眾「看完《陽光》後回頭補原作」的首選。

近期因《單身即地獄》獲得全球知名度的主持人李多熙，高挑的身影早就出現在《美麗的聲音》，當時年僅25歲、正值演員出道第7年的她，在片中飾演溫柔親切的年輕獄警「娜英」，成為串起整個女子監獄合唱團的重要角色之一。李多熙曾透露，試鏡前原本對其中1名受到性侵的受刑人角色更感興趣，但在與導演會面時因緊張而答非所問、忍不住笑出來，反而讓導演認定她「笑起來的樣子就像娜英」，意外促成角色定案。

李多熙也回憶在《美麗的聲音》拍攝現場與多位資深女演員建立起宛如家人般的情誼，包括飾演資深獄警的張榮男，都對這位片場老么照顧有加。不過，當時宣稱174公分的身高（多年後坦承謊報，真實身高為176公分），也曾在拍攝時帶來意想不到的困擾。

例如與張榮男對戲時，就因為身高差距過大，站位一不小心就會讓嚴肅場面瞬間爆笑，「有一場戲是榮男前輩邊責罵我邊走過來，愈靠近就得愈抬頭，工作人員看到都笑翻了。有時我還得把雙腿打開、降低身體拍。那時真的覺得整體的和諧感很重要。只要一穿高跟鞋就更有壓力，反而覺得個子小一點比較好。」

《美麗的聲音》是電影《陽光女子合唱團》原版。（台灣大哥大MyVideo提供）

李多熙在《美麗的聲音》中演出獄警「娜英」。（台灣大哥大MyVideo提供）

張榮男（左起）羅文姬、李多熙合作《美麗的聲音》。（台灣大哥大MyVideo提供）