《陽光女子合唱團》太好哭 女星被逼出「隱藏技能」

孫淑媚在《陽光女子合唱團》中譜寫並獻唱Rap台語歌「Je Gai姐改」。（壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》最近喜事連連，編劇呂安弦以此片獲第47屆電影優良劇本獎優獎，日前在金馬影展的特映場也在觀眾票選排行榜拿下第一名！特別的是，不少觀眾看片後都說：太好哭了。另外一票女星在戲裡也大秀才藝，顯現另一面：孫淑媚首次演唱台語Rap、陳庭妮拿出兒時鋼琴才藝、安心亞還特訓B-box，多才多藝的翁倩玉還又多了指揮的技能。

電影中歌唱擔當的孫淑媚，雖然唱歌難不倒她，但是這次她壓力超大的原因是：這次她還為了片中Rap的台語歌「Je Gai姐改」作詞作曲，並且由金曲獎得主陳建騏製作！孫淑媚因開發出新技能很有成就感：「當初寫詞時間很短，導演跟我討論語氣、口頭禪，讓我把人物個性寫進去，因為錢、小孩、家庭而誤入歧途，但是希望大家能夠一起度過難關！」

陳庭妮（左）在電影中彈奏鋼琴，右為翁倩玉。（壹壹喜喜提供）

陳庭妮在電影中飾演暖心的獄警，同時也因在片中擔任合唱團鋼琴伴奏，讓她重新彈起鋼琴。陳庭妮小時候學過鋼琴，但多年沒有碰，原本以為只是一兩首的和弦伴奏就好，沒想到導演林孝謙要求高，她說：「一口氣來了6首，還有爬音、四五個和弦跳接，我覺得真的挫賽了！」

安心亞在《陽光女子合唱團》中飾演因為走私而入監服刑的女子阿蘭，她們為了要能夠有不同的才藝，所以導演林孝謙安排她在電影中要來一段B-box，安心亞說：「一收到這個任務，看了超多B-box的影片，攪盡腦汁的想盡我所能模仿的各種嘴型，我每天眼睛一睜開隨時都在『噗呲克呲』。」

