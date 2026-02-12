《陽光女子合唱團》將破影史紀錄！翁倩玉認「昏倒了」喜收5萬大紅包

記者林汝珊／台北報導

電影《陽光女子合唱團》票房逼近5億，有望打破國片《海角七號》影史紀錄。女星翁倩玉今（12日）出席受訪，看來氣色相當紅潤、精神奕奕。被問到是不是因為票房太好心情更好？她笑回：「高興的氣在全身跑！」坦言雖然平常人在日本，但會透過導演「即時專播」票房數字給她聽。

《陽光女子合唱團》編劇呂安弦（左起）、翁倩玉、導演林孝謙。（圖／記者鄭孟晃攝影）

翁倩玉也坦言完全沒料到電影會如此成功，笑說看到票房數字時，一度數不清有幾個零，「看到破一億時就已經昏倒一次了」。導演也透露，今年對翁倩玉而言格外重要，不僅是迎來出道60週年，還將辦演唱會，翁倩玉更不小心說溜嘴曝光演唱會日期，讓全場笑翻。

被問到是否包紅包給演員？導演一開始先是「蛤」了一聲，下一秒變放話：「破幾億就包幾萬，保底5萬。」翁倩玉也直呼賺到了。至於翁倩玉被封為「全台灣最有名奶奶」，翁倩玉也表示感謝，「雖然是奶奶，但真的很謝謝年輕人認識我，很高興大家叫我奶奶，我是永遠的奶奶。」不少年輕人在街上喊她「玉英奶奶」，讓她相當感動。

