《陽光女子合唱團》從5張票到5億奇蹟 林孝謙親揭關鍵原因

國片《陽光女子合唱團》票房飆破5億台幣，導演林孝謙12日表示，他們是從第一天只賣5張票開始，一路走到突破5億。除了感謝觀眾支持，他認為最重要的原因，是每個人都想到默默辛苦的媽媽，因為對媽媽的感謝與情感，藉由這部片子被看見。

現象級國片《陽光女子合唱團》持續締造票房佳績，近日正式突破5億大關，距離《海角七號》5.3億紀錄僅一步之遙，有望在本週或下週躍升為國片影史冠軍。

片中飾演「玉英奶奶」的翁倩玉12日也返台為電影宣傳，並與導演林孝謙一同接受媒體訪問。翁倩玉笑說，有人告訴她，如今成了全台灣最出名的奶奶，很高興電影受到觀眾喜愛。不過，她更希望大家看完電影後，能即時表達對媽媽的感謝，因為媽媽的時間是有限的。翁倩玉：『(原音)感謝媽媽，不要錯過那個時間，不可以錯過的，因為到後來你就會後悔為什麼沒有做，我們不要後悔，要去做，跟媽媽說謝謝，帶媽媽去看電影也好啊。』

廣告 廣告

翁倩玉也透露，晚間將親自走進戲院，感受台灣觀眾的熱情，並帶著在宜蘭女監由受刑人親手製作的糖果與餅乾送給觀眾。她笑說，今晚可能會感動到落淚，希望把這份祝福親手交給戲迷。

談到票房大賣的原因，導演林孝謙表示，其實團隊是從5張票一路走到5億成績，背後除了觀眾支持，更重要的是電影喚起了大家對母親的情感。林孝謙：『(原音)上映的第一天，第一場我跟陳意涵打開門，走進去的時候只有5個觀眾，我們是從5張票一路一路一路走到今天這個成績。所以其實這後面代表是大家對於現在台灣電影的肯定跟喜愛。這部片為什麼會有這麼大的共情的能力？其實它不只是有非常好的演員、故事劇本，其實我覺得最重要的是大家身後那個照顧我們一輩子的媽媽，大家對於媽媽的感謝跟情感，透過這部電影被看到了。』

隨著《陽光女子合唱團》口碑持續發酵，導演也透露，電影預計3月前往澳洲、紐西蘭上映，美國、加拿大、香港及東南亞等地也正積極規劃中，盼將這份關於母愛與感謝的感動，帶給更多海外觀眾。