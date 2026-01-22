《陽光女子合唱團》慶票房破億！ 翁倩玉感動再創高峰

《陽光女子合唱團》昨在大巨蛋秀泰跟影迷一同慶票房破億！（圖／壹壹喜喜）

《陽光女子合唱團》票房氣勢持續攀升，截至22日，全台票房近1.4億元。導演林孝謙與編劇呂安弦昨（21）日晚間率領陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、何曼希舉辦破億特別歡樂放映場，與觀眾一同分享這份來之不易的喜悅。除台灣票房表現亮眼外，馬來西亞上映一週也奪下單日票房冠軍，雙喜臨門，讓寒冷夜晚充滿暖流。

陳意涵笑說自己平時早睡早起，難得參加晚間活動，感謝大家讓電影有如此亮眼的成績。苗可麗則感性分享，練唱〈幸福在歌唱〉時想起母親，深刻感受到「愛從來沒有離開」，也正是電影能引起觀眾強烈共鳴的原因。鍾欣凌提醒大家在寒冷時節好好照顧自己，也別忘了接住身邊的人；安心亞則希望電影能為努力生活的人帶來力量，「不是一定要變好才值得被愛，真實的存在本身就值得被愛」。孫淑媚更驚喜即興為壽星觀眾唱生日快樂歌，還送上雞腿製造笑聲。

廣告 廣告

首次演出電影就遇上破億佳績的何曼希，被姊姊們笑虧：「我都等了四十年才拿到破億！」鍾欣凌更搞笑說：「我都從青春期等到更年期了！」但是何曼希感動哽咽感謝劇組與姊姊們的溫暖，現場也被編劇呂安弦亂Cue表演跳舞，現場歡笑聲不斷。

活動中更驚喜越洋連線至日本，為24日生日的翁倩玉送上祝福，全場200多位觀眾與演員一同合唱生日快樂歌，讓原本以為會獨自過生日的翁倩玉感動不已。她表示，等待47年才遇到這部作品，電影能獲得這麼多觀眾喜愛與支持，是她人生中非常重要的高峰。

陳意涵笑說難得參加晚間活動。（圖／壹壹喜喜）

鍾欣凌盼大家能接住身邊的人。（圖／壹壹喜喜）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

網球好手詹詠然突宣布退休 昔台灣之光參加世大運1狀況跌落神壇

勇消詹能傑滿身大汗、燻黑畫面曝 叮嚀「屋內混亂雜物」成遺言

打火英雄詹能傑救人殉職！曾因「穿制服買便當」遭網友亂公審