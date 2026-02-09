《陽光女子合唱團》捲4.88億登影史第2 苗可麗粉絲舉牌討罵

苗可麗（右起）、陳庭妮、導演林孝謙到台南會影迷。壹壹喜喜提供



《陽光女子合唱團》票房飆破4億8800萬，連4周霸榜全台票房冠軍，並站上台灣電影影史票房第2寶座。飾演方科長的苗可麗和飾演獄警「育雯」的陳庭妮上周六特別到大票倉台南南紡威秀影城做碰拳和拜票的映後活動，許多粉絲特製「方科長請罵我」、「想被罵」的手舉牌吸引她的注意。

掀起全台哭哭效應的《陽光女子合唱團》，光是南紡威秀影城票房就進帳2300多萬，傲踞全台，苗可麗與陳庭妮南下與影迷近距離互動，苗可麗還原片中一場合唱團員被誤會偷竊，她挺身而出為收容人大罵警察的橋段，陳庭妮也與全場觀眾猜拳送春聯。

苗可麗透露因演出《陽光女子合唱團》，被許多國高中生的觀眾注意到，甚至連逛街時都會被他們包圍，笑稱自己的粉絲年齡層有往下的趨勢；陳庭妮也提到一到高鐵站就感受到許多熱情的歡迎。

