《陽光女子合唱團》擠進台片影史票房第7名 今挑戰4億大關

〔記者許世穎／台北報導〕台片《陽光女子合唱團》票房持續爆發，穩坐全台票房冠軍，更成為近年最具代表性的現象級作品之一。目前粗估全台已破3.9億，已是台灣影史台片票房第7名，預計今天(2日)可順利突破4億，影史排名有望繼續爬升。

影人上週末持續進行謝票活動，導演林孝謙也在社群開心分享：「電影《陽光女子合唱團》終於完成了北中南的影人謝票場！」。他表示，每一個觀眾都是珍貴的夥伴，所以在影人場也努力做到每一場都有不同的驚喜，「最感謝藝人們的全力支持，讓我們完成這不可能任務。」

北中南活動包諾孫淑媚高雄場、苗可麗台中場、安心亞、何曼希台北場，眾人秀出十八般武藝，又唱又跳和粉絲同歡，林孝謙感性表示：「在黑暗的影廳裡，讓歌聲、笑聲與眼淚再次把我們連結在一起。這不只是一部電影，而是一段關於陪伴、勇氣與重新出發的旅程。願我們在同一個空間裡，一起笑、一起感動，找回那種「在一起」的快樂與溫度。」

《陽光女子合唱團》全台持續上映中！

