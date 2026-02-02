《陽光女子合唱團》擠進影史票房第7名 醫願診所陪腎友走進電影院讓生命不遺憾

▲國片《陽光女子合唱團》票房持續爆發，目前粗估全台已破3.9億，台北市知名的健檢診所 「醫願診所」暖心包場，特別招待腎友到電影院支持《陽光女子合唱團》。

【記者 陳顗喆／台北 報導】醫願診所院長腎臟科醫師葉曙慶表示，對多數洗腎患者而言，生活往往被時間與身體狀態牢牢固定。固定的療程以及需要精算的體力與行程，讓「一起出門看場電影」成為一件並不容易的事。也因此，醫願診所特別舉辦《陽光女子合唱團》電影包場，邀請腎友與家人、診所夥伴們，放下日常的節奏，溫馨地聚在同一個空間裡。葉曙慶擁有20 多年臨床經驗，曾任職於臺大醫院內科及臺北醫學大學腎臟科主治醫師，更特別的是，他本身曾是腎臟癌患者，成功抗癌後，更能同理病人的需求，這也成為他創立醫願診所 ，跟其它醫院診所不一樣，更希望陪伴腎友，觀賞每個有愛的日常。

葉曙慶院長很喜歡看電影，尤其是有愛跟溫暖的電影，他說《陽光女子合唱團》，電影從一個並不完美、卻極其真實的場景開始——在監獄裡誕生的新生命，在不自由的環境中，被一群女人輕聲唱著生日快樂歌迎接。電影《陽光女子合唱團》講述的，是一位母親與一群背負不同人生傷痕的女子，如何在生命最困頓的時候，用歌聲彼此撐住的故事。為了留給孩子一段溫柔的記憶，合唱團在高牆之內誕生。團員們來自不同背景，每個人都有不願輕易提起的過去。他說這就像現實生活中，每一個洗腎家庭，也都有一段外人難以完全理解的歷程——從震驚、恐懼、無力，到慢慢學會調整、接受，繼續生活。有人輕聲說：「怎麼好像在看我們自己。」因為故事不同，但那份撐著過日子的心情，太熟悉了。

隨著電影劇情推進，歌聲愈來愈飽滿，影廳裡的眼淚也愈來愈多。有人笑說，那天晚上大家流的眼淚不少，也算是另類地幫身體「排出一點多餘的水分和毒素」。在泛紅的眼眶與輕輕的笑聲之間，感動不再只是悲傷，而是一種被理解後的釋放。那天電影結束後，診所內的腎友們沒有人急著離開。大家坐在位置上，像是把那首歌留在心裡。診所夥伴們也在那一刻更深刻地感受到——醫療的意義，不只是治療疾病，而是陪一個人、一個家庭，走過他們各自的生命故事。在低調、不張揚，柔和的光線中，靜靜呼應著《陽光女子合唱團》的片名。那道陽光不是耀眼的，而是穩定地存在，就像醫願診所想成為的樣子——在病程漫長的日子裡，始終陪在身旁。就像劇中的苗可麗飾演的方科長一樣，工作值勤管理是一回事，但卻因為愛，讓彼此的心更堅定。

葉曙慶院長也感性分享，這也是我們人生的寫照，工作之餘更有多用溫度去連結彼此，希望每一個走進戲院的人，都能從電影裡帶走一點溫度。不管此刻走到哪裡，都願你慢慢找回，繼續往前的力量。醫願診所包場《陽光女子合唱團》陪腎友走進電影院讓生命不遺憾，前陣子醫願診所還曾包場舒淇親導電影《女孩》，葉曙慶醫師希望把更多有愛跟有溫暖的故事，像《陽光女子合唱團》一樣，在醫願診所也能一樣，聚集大家成為照亮彼此的光，讓生命不留下任何遺憾。(圖／翻攝自醫願診所粉專)