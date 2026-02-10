《陽光女子合唱團》有望達台灣影史第一！李遠喊：相信過年會破紀錄

即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

電影《陽光女子合唱團》上映以來票房迅速破億，更大賺觀眾淚水，目前票房達4.88億榮登國片票房亞軍，有望打破2008年上映的電影《海角七號》的5.3億票房紀錄。對此，文化部長李遠今（10）日下午受訪喊話，相信過年就會破紀錄，同時也坦言看這部電影也哭出來，是看到歌聲一響起就哭了，因為看到劇組竟然那麼用力想要讓大家看這部電影，把所有人類各種情緒包含悲歡離合都放進去。

目前《陽光女子合唱團》票房有望破國片影壇紀錄，李遠今日下午受訪則說，18年前《海角七號》在國片非常低迷的時候，不僅賣出5.3億票房，更帶動後來的國片，整體來說還算蠻景氣；但後來國片票房蠻低迷，尤其在疫情前每部電影平均僅賣700萬，沒想到去年（2025）年底至今有幾部戲都破億。

李遠分析，當好幾部戲一起破億，代表平均票房已經起來了，今天有一部電影能到5億，而且每一個禮拜差不多9千萬、1億或以上票房，相信過年就會破紀錄，「很為它高興，因為要讓國片整個起來需要很多因素，而國片市場滿小、投資意願也不高，政府角色就要扮演投資、輔導，要把資源挹注」。

同時李遠說，這次文化部將文化幣下降到13至15歲、更推出早安場、消費350回饋200點、2點送1點，沒想到推出後效果非常好，因為剛好遇到寒假，「聽到《陽光女子合唱團》的製片與導演說：『剛開始票房沒那麼好，而是後來遇到文化幣的助力』感到滿高興，等於政府能夠在各種政策方面幫票房，這次則是相當成功的一次」。

文化部長李遠。（圖／民視新聞）

李遠也坦言，自己看《陽光女子合唱團》當然有哭，只是哭點不一樣是因為自己長期拍電影，本來看電影就很難投入，因為知道怎麼教演員、鏡頭怎麼拍；但看到《陽光女子合唱團》的歌聲一響起就哭了，「發現編劇、導演和演員很想大賣，把所有可以賣的元素全部擺進去，擺在最後擺太多了」。

不過李遠也說，但那一刻又想到很想把票房賣好的事情，雖然是所有電影人的希望，可是不見得每個人做得到，「我看得時候非常感動，竟然那麼用力想要讓大家看這部電影，把所有人類各種情緒包含悲歡離合，女性被男性欺負、生離死別、母女等可能激發情感都擺進去；如果想為自己哭的話，一定可以找到哭的點」。

最後李遠推薦過年可以看兩檔電影，分別是《雙囍》和《功夫》，但若想為時代哭的話可以請看《大濛》、想為自己哭的話看《陽光女子合唱團》、相信台灣在經典賽可以打贏的話可以看《冠軍之路》。

