《陽光女子合唱團》歌后影后聚集 挑戰歌舞十八般武藝

《陽光女子合唱團》邀請到翁倩玉（左起）、陳意涵、孫淑媚、安心亞等女星演出。（壹壹喜喜提供）

由《比悲傷更悲傷的故事》票房導演林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，力邀歌后、影后齊聚表演，還請到47年未演台灣電影的旅日國寶級藝人翁倩玉成為片中的一大亮點，眾星載歌載舞詮釋親情、友情的故事。

《陽光女子合唱團》除了翁倩玉之外，演員還包括有女星陳意涵、能歌能演的安心亞、金鐘雙料得主苗可麗、演歌雙棲的金曲歌后孫淑媚、影視甜心寶貝陳庭妮和人氣鼎沸的金鐘得主鍾欣凌，加上新人何曼希。幾位受觀眾喜愛的演員在片中不僅大秀歌舞，更透過角色展現不同的情感層次，該片在金馬影展兩場特映場次現正熱賣中。

《陽光女子合唱團》海報從一群女生在獄中的坐姿展現「氣魄」。（壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》今天釋出兩款海報，其中一款走「人在江湖 身不由己」路線，從一群女生在獄中狂放不羈的坐姿來展現「氣魄」；另一款海報則以溫暖色調，呈現「棄暗投明，拿起奶瓶」的對比概念，達到不同吸睛的氛圍。

《陽光女子合唱團》描寫一群因命運錯誤的安排而被關入監獄的女性，彼此扶持，重新看見生命的希望。片中陳意涵飾演的惠貞在獄中誕下一名女兒，母女僅能相伴3年。當她得知孩子患有視力缺陷後，為給孩子更好的未來，決定提前送養。心心念念想要給孩子一個永遠難忘的記憶，於是決定組成合唱團，把歌聲傳遞給各自想念的人！

片中講述親情、友情，所有演員也使出十八般武藝，不管唱歌、舞蹈、打戲都來！陳意涵特別挑戰「大音痴」角色，她笑說「這比唱得好聽還難吧？！」安心亞、孫淑媚、鍾欣凌、陳庭妮等人也展現出多年舞台經驗，將劇中合唱團的熱血能量化為真實情感。《陽光女子合唱團》將於2025年12月31日在台正式上映。

