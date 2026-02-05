《陽光女子合唱團》爆紅！何曼希晉升女主搭檔邱以太 初見面就賞對方巴掌

全新奇幻校園喜劇《無法計算的青春》近日開拍，找來《陽光女子合唱團》爆紅新人何曼希初挑大樑，搭檔邱以太組「青春CP」追愛。兩人片中是歡喜冤家，第一天就上演火熱巴掌戲，嚇得何曼希直呼：「很有罪惡感！」

全新奇幻校園喜劇《無法計算的青春》近日開拍。（圖／柒拾陸號原子 提供）

《無法計算的青春》改編自同名小說，集結《陽光女子合唱團》導演林孝謙、編劇呂安弦等堅強幕後班底，邱以太、何曼希、曾薀帆、姜勝勛共同主演。故事描述高中男孩青瀚意外獲得「看⾒世⼈積分數值」能⼒，與班上最低分的邊緣女孩春希成為奇妙搭檔，展開一場分數改造計畫，在追逐各自夢中情人的同時，逐漸被彼此吸引。

女主角何曼希近期演出《陽光女子合唱團》人氣高漲，IG飆速衝破22萬大關，第二部電影就當上女主角，她坦言：「說沒壓力是不可能的，擔心沒有姐姐們帶領會做不好，但我知道一焦慮就很難放鬆，所以不斷提醒自己順其自然。」而她在片中飾演的角色性格開朗、直來直往，將展現不同於《陽光》的可愛樣貌。

何曼希（左）近期演出《陽光女子合唱團》人氣高漲，第二部電影就當上女主角。（圖／柒拾陸號原子 提供）

邱以太繼《成功補習班》、《夜校女生》再度穿上高中制服，飾演有特殊能力的「吳青瀚」，電影中與何曼希屬成績後段班，相處就像歡喜冤家，一路鬥嘴打鬧，互動充滿火花，兩人首日對戲在圖書館，為了讀書醒腦要打巴掌，何曼希回憶：「那場戲很緊張，長這麼大沒真的打過人巴掌，之前《陽光》打戲是借位，這次要真打，瞬間其實很有罪惡感！」邱以太笑說：「拍完這場戲更拉近我們的距離，對戲時更相信對方。」

片中另一組校園風雲人物CP由曾薀帆、姜勝勛演出，曾薀帆參與過《聲林之王2》、女團選秀節目《菱格世代DD52》，擁有不少粉絲，這次跨領域當演員，詮釋校花林明臻，與姜勝勛飾演的曾子學配對，曾薀帆興奮又不安，「第一次演電影，不像舞台上唱跳表演，要學會把情緒留在身體裡，而不是往外放，是我需要重新適應的地方。」姜勝勛則笑說子學很帥、有人氣，但自己私下比較像邊緣人，要把「自信感」演出來是最大挑戰。兩人也花了很多時間聊天認識彼此、對戲培養默契，戲外成為好友。

邱以太（左）繼《成功補習班》、《夜校女生》再度穿上高中制服，飾演有特殊能力的「吳青瀚」。（圖／柒拾陸號原子 提供）

導演李伯恩過往執導MV經驗豐富，喜感十足的他，現場常即興加入笑點，也熱愛親自示範演出，林孝謙讚他才華洋溢，帶來很多令人驚喜的創作能量，邱以太笑說：「他是我遇過最『腦洞大開』的導演，每當抓到一個笑點，就能讓那個點放大跟實踐！」何曼希則表示每次都會被導演的新點子驚喜到，「他也像是我的定心丸，是很會說故事的導演。」《無法計算的青春》預計農曆年前殺青。

