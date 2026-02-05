《陽光女子合唱團》猛登台灣影史第3名 挑戰《海角七號》時間曝光

〔記者許世穎／台北報導〕台片《陽光女子合唱團》票房持續爆發，截至昨天(5日)已蟬聯全台25天票房冠軍，全台票房也正式超車九把刀執導《那些年，我們一起追的女孩》的台幣4.29億，登上台灣影史台片票房第3名！

一如國外紀錄被打破就恭喜對方的優良慣例，九把刀昨也在社群PO出恭賀圖，並寫道「恭喜大恭喜神片陽光女子合唱團！票房超越傳說中的校園神鵰俠侶！恭送孝謙導演一路往史上冠軍邁進！」文末更標註「#紀錄就是用來打破的」、「#每個錯身而過的國片強者都是英雄」。

目前台灣影史台片冠軍仍是今年將滿18週年、由魏德聖執導的《海角七號》，以台幣5億3435萬穩居影史台片之冠；第二名則是《賽德克‧巴萊(上)：太陽旗》票房台幣4億7265萬，同樣由魏德聖執導。

《陽光女子合唱團》截至昨天，粗估全台票房已破台幣4.4億，本週末(2月6至8日)結束票房上看台幣4.9至5億台幣，有望超越《賽德克‧巴萊(上)：太陽旗》登上台灣影史台片第二名。

尤其本週末導演林孝謙持續率領主要演員影人進行謝票活動，官方已宣布，明天(週六，2月7日)感恩謝票會將前進台南站，會有「方科長」苗可麗要帶著「育雯」陳庭妮到台南，感謝鄉親的支持；下週四(12日)星光燦爛場更有粉絲久等了的「玉英奶奶」翁倩玉和「Julian」黃瀞怡(小薰)要與大家見面。

而就在下週，《陽光女子合唱團》有望挑戰《海角七號》蟬聯近18年的影史台片冠軍寶座。電影持續在台熱映中。

