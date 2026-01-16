《陽光女子合唱團》獄警撞臉BIGBANG大聲引網朝聖 本人親回：說他是我哥也信

【緯來新聞網】台灣電影《陽光女子合唱團》上映後持續引發網友討論，近日因劇中角色神似韓國男團BIGBANG成員大聲而再度登上話題。該片由導演林孝謙執導，改編自2010年韓國電影《美麗的聲音》，以女性受刑人合唱團為主軸，反映監獄制度與社會再融議題。

林姿言撞臉大聲。（圖／林姿言Threads）

網友於社群平台Threads發文指出，片中一位站在苗可麗飾演的典獄長旁邊的獄警，外貌與大聲高度相似，並寫道：「真的沒人覺得後面那個獄警長得很像大聲嗎？害我看到一半笑到快死掉。」該留言附帶的劇照顯示該名獄警站立於場景左側，引發大量網友共鳴。

此話題迅速擴散，引起演員本人林姿言注意。她在Threads發文回應：「大家好，我是林姿言 Peko，在《陽光女子合唱團》裡飾演一個兇巴巴的科員。基本上要管秩序的場景都有我，也因為這樣被大家發現我跟大聲真的很像的事情。你說他是我哥哥我真的會信！」她並分享對比照片，幽默回應此熱議事件。

林姿言亦提及，感謝導演賦予她更多發揮空間，讓角色中的經典台詞「還有梅酒！」得以誕生。她最後呼籲觀眾進戲院支持本片，「一起哭、一起笑，一起來看看我到底跟大聲有多像。」《陽光女子合唱團》上映後口碑穩定上升，目前票房已突破2700萬。

