《陽光女子合唱團》獄警撞臉BIGBANG大聲 導演11字幽默回應

【緯來新聞網】國片《陽光女子合唱團》改編自2010年的韓國電影《美麗的聲音》，靠著好口碑票房持續成長，討論度十分熱烈。該片以監獄為題材，反思現今社會議題。不過，有網友發現，電影其中一個演員竟撞臉韓團BIGBANG的大聲，更意外釣出導演本人回應了。

國片《陽光女子合唱團》改編自韓國電影《美麗的聲音》。（圖／翻攝自陽光女子合唱團IG）

當事人在Threads發文詢問：「真的沒人覺得後面那個獄警長得很像大聲嗎？害我看到一半笑到快死掉」，截圖可見苗可麗飾演的典獄長身旁，左右各站了1名獄警，猛然一看左邊的長相神似BIGBANG成員大聲。

廣告 廣告

有網友發現，電影中的獄警撞臉BIGBANG大聲。（圖／翻攝自Threads）

據了解，大聲是韓國男團BIGBANG成員，擁有超強實力，加上搞笑幽默的個性，深受許多粉絲喜愛。貼文曝光後，網友統統笑翻，「難怪我一直覺得她好面熟，但又說不上是誰，謝謝你幫我解答」、「難怪看電影，總覺得好像哪裡見過」、「笑死，客串嗎」、「我回不去了…」、「那一刻我也出戲了，原來不只我發現」、「難怪我一直覺得眼熟，我要發瘋」、「笑死，眼淚收回去」、「真的很煩很好笑」。

導演林孝謙回應。（圖／翻攝自Threads）

有趣的是，有網友標註導演林孝謙的帳號，本人不久也現身底下留言，先是表示「導演來認證」並附上2個讚的符號，隨後幽默回應：「現在知道選他的原因了嗎？」

更多緯來新聞網報導

美女主播鄭亦真喜迎元旦寶寶 送女兒台積電股票當大禮

大S過世3個月蔡康永首度曝回憶 喊話：繼續模仿你的語氣…