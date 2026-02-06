《陽光女子合唱團》直逼國片影史第2 有望挑戰《海角七號》冠軍寶座

九把刀祝賀《陽光女子合唱團》票房超越《那些年》。翻攝自臉書



國片《陽光女子合唱團》票房持續狂飆，截至昨（2/5）日已連續蟬聯全台票房冠軍長達25天，全台累積票房突破台幣4.29億元，超越九把刀執導的《那些年，我們一起追的女孩》，躍升為台灣影史台片票房第3名，氣勢驚人。

面對紀錄被刷新，九把刀昨在臉書PO出圖文，大方祝賀《陽光女子合唱團》票房超車，「恭喜大恭喜神片《陽光女子合唱團》！票房超越傳說中的校園神鵰俠侶！恭送孝謙導演一路往史上冠軍邁進！」並加上「#紀錄就是用來打破的」、「#每個錯身而過的國片強者都是英雄」等標籤。

目前台灣影史台片票房冠軍，仍由魏德聖執導、上映將滿18週年的《海角七號》以台幣5億3435萬元穩居榜首；第二名則是同樣由魏德聖執導的《賽德克‧巴萊（上）：太陽旗》，累積票房達4億7265萬元。

《陽光女子合唱團》截至目前粗估全台票房已突破4.4億元，到週末（2/7、2/8）票房有望上看4.9億至5億元之間，極有機會超越《賽德克‧巴萊（上）：太陽旗》，挺進國片票房影史第二名，甚至被看好可望下週挑戰《海角七號》蟬聯近18年的國片冠軍。電影目前仍在全台戲院熱映中。

為回饋觀眾支持，導演林孝謙持續率領主要演員與幕後團隊展開全台感恩謝票行程。官方宣布，明（2/7）日前進台南站謝票，由「方科長」苗可麗攜手「育雯」陳庭妮親自向南部影迷致謝；下週四（12/2）則將舉辦星光燦爛場，粉絲期待已久的「玉英奶奶」翁倩玉與「Julian」黃瀞怡（小薰）也將現身與觀眾相見。

