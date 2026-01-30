《陽光女子合唱團》真實發生！女團成員入獄4年 靠好物解決性需求

【緯來新聞網】電影《陽光女子合唱團》在台票房衝破3.17億元大關，已經晉級台灣影史票房前10名，然而不少內容勾起不分更生人的記憶。其中，Cony 近期加入「財富女神」王宥忻組的熟齡女團「F40」，今（30日）受訪提入獄的那4年，坦言電影部分寫實、部分美化，的確有同學和電影主角陳意涵一樣，帶著小孩蹲牢房，但畢竟不是好地方，最終都得將孩子送出去。提到最大的差異，她表示當時一間房睡了18人，想解決生理需求可以靠小說或各憑技術。

Cony曾入獄服刑4年。（圖／女神愛啪啪提供）

Cony過去創業因合夥人落跑，獨自扛下債務，因票據問題入獄4年，「現在監獄都蠻講究人權，被欺負還好，新人就是臉色要好，要藏鋒，進去是被改造，不是改造監獄」，就算新人臉臭也不會真的被怎樣，笑說：「我不欺負人家就不錯了，女人何苦為難女人。」



回憶牢獄生活，她看書也做教化活動，但生理需求也很重要，透露有時會有人捐言情小說，若看了很有感就會互相推薦，「這本不錯，看了有感覺，會夾腳」，表示大部分的女生都躲在被窩，「不能嗯嗯啊啊，默默解決就好」。

艾軒（左起）、關關、王宥忻、Cony組熟齡女團。（圖／女神愛啪啪提供）

她在2015年出獄、前夫3天後就和她離婚，理由很簡單「不愛就是不愛了，我被關時間很長，有很多觀念不一致」，當初還在關的時候，就有和對方討論。如今，她網戀愛上新疆老公然後閃婚，直呼被寵成寶寶，又遇上王宥忻等好姐妹，「不管怎樣，壞掉都有救，對我來說是很大的支持」。



曾經，Cony總強裝成女強人，如今學會與老公撒嬌。她今年靠分紅就賺了600萬元，「我有兩次創業跌倒，一次負債3000萬元，後來賺錢又去中國投資，然後又賠光歸零」，正在努力東山再起。

