《陽光女子合唱團》 眾星挑戰18般武藝

記者王丹荷／綜合報導

《比悲傷更悲傷的故事》億萬票房導演林孝謙執導的最新感人力作《陽光女子合唱團》，集結陳意涵、安心亞、苗可麗、孫淑媚、陳庭妮、鍾欣凌、何曼希等演出外，47年未曾演出臺灣電影的旅日國寶級藝人翁倩玉更成為電影一大亮點，這幾位受到許多觀眾喜愛的演員在片中不僅載歌載舞，更透過角色展現出各種不同的情感層次。

《陽光女子合唱團》今天釋出2款海報，其中一款走「人在江湖 身不由己」路線，從一群女生在獄中狂放不羈的坐姿來展現「氣魄」；另一款海報則以溫暖色調，呈現「棄暗投明，拿起奶瓶」的對比概念，達到不同吸睛的氛圍，讓觀眾感受到電影所有的轉折就是從1個小女孩開始。

《陽光女子合唱團》故事描寫一群因命運錯誤的安排而被關入監獄的女性，她們在相處中彼此扶持，重新看見生命的希望。陳意涵飾演的惠貞在獄中誕下1名女兒，母女僅能相伴3年。當她得知孩子患有視力缺陷後，為給孩子更好的未來，決定提前送養。心心念念想給孩子1個永遠難忘的記憶，於是她們決定要組成合唱團，把歌聲傳遞給各自想念的人！

片中除講述親情、友情之外，更可以看到演員們18般武藝派上用場，唱歌、舞蹈還有打戲通通都來！陳意涵特別挑戰「大音痴」角色，笑說：「這比唱得好聽還難吧？！」而安心亞、孫淑媚、鍾欣凌、陳庭妮等人也展現出多年舞台經驗，將劇中合唱團的熱血能量化為真實情感。

《陽光女子合唱團》集結翁倩玉（左起）、陳意涵、孫淑媚、安心亞演出。（壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》海報從一群女生在獄中的坐姿展現「氣魄」。（壹壹喜喜提供）