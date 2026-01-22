《陽光女子合唱團》破億歡樂場 越洋連線為翁倩玉慶生

記者王丹荷／綜合報導

《陽光女子合唱團》票房氣勢持續攀升，截至1月22日全臺票房近1.4億元。導演林孝謙與編劇呂安弦昨（21）日晚間率領陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、何曼希現身於大巨蛋秀泰影城舉辦的破億特別歡樂放映場，與觀眾一同分享這份來之不易的喜悅，活動中更驚喜越洋連線至日本，為即將於1月24日生日的翁倩玉送上祝福。

活動現場氣氛熱烈，演員們輪番向觀眾致謝。陳意涵笑說自己平時早睡早起，難得參加晚間活動，感謝大家讓電影有如此亮眼的成績。苗可麗則感性分享，練唱〈幸福在歌唱〉時想起母親，深刻感受到「愛從來沒有離開」，也正是電影能引起觀眾強烈共鳴的原因。鍾欣凌提醒大家在寒冷時節好好照顧自己，也別忘了接住身邊的人。

安心亞希望電影能為努力生活的人帶來力量，「不是一定要變好才值得被愛，真實的存在本身就值得被愛。」孫淑媚更驚喜即興為壽星觀眾唱生日快樂歌，還送上雞腿製造笑聲。首次演出電影就遇上破億佳績的何曼希，被姐姐們笑虧：「我都等了40年才拿到破億！」鍾欣凌更搞笑說：「我都從青春期等到更年期了！」何曼希感動哽咽感謝劇組與姐姐們的溫暖，也被編劇呂安弦亂Cue表演跳舞。

除臺灣票房表現亮眼外，馬來西亞上映1週也奪下單日票房冠軍，雙喜臨門；活動中連線至日本為翁倩玉慶生，全場200多位觀眾與演員一同合唱生日快樂歌，讓原本以為會獨自過生日的翁倩玉感動不已。她表示，等待47年才遇到這部作品，電影能獲得這麼多觀眾喜愛與支持，是她人生中非常重要的高峰。

