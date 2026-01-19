《陽光女子合唱團》票房將破億 何曼希台中女子監獄秀劈腿功

導演林孝謙（左起）、演員何曼希、編劇呂安弦在台中女子監獄參加收容人觀影活動。（壹壹喜喜提供）

由陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、陳庭妮和何曼希主演的電影《陽光女子合唱團》傳來捷報，除了連續兩周每日的票房皆為正成長，截至1月18日為止，全台票房成績更突破了9472萬，朝向破億大關，《陽光女子合唱團》也成為導演林孝謙與編劇呂安弦繼《比悲傷更悲傷的故事》之後，即將再創破億票房之作。

《陽光女子合唱團》描述1群女性獄友們悲歡離合的故事情節，引發許多觀眾的共感與共鳴，而法務部矯正署台中女子監獄在電影上映前聯繫電影公司，希望有機會邀請主創把電影帶到獄中，放映給無法到戲院觀看的收容人觀賞，林孝謙得知此特別邀約時立刻應允，更和編劇呂安弦、演員何曼希，於1月中旬一起出席這場在監獄中放映，別具意義又超感人的特別活動。

何曼希在台中女子監獄的映後活動表演劈腿。（壹壹喜喜提供）

在放映過程中，現場笑聲與淚水交織，許多情節也讓收容人頻頻拭淚紅了眼眶，近千名收容人在135分鐘的觀影中獲得深刻共鳴，映後分享時，新人何曼希更在起鬨下即興表演高難度劈腿，讓現場氣氛瞬間轉為歡樂，也象徵重新出發的力量。

其中1位帶著年幼孩子在獄中生活的母親，感性表示：「在監獄裡帶著孩子生活，心裡其實很不好受，但看到電影裡的人沒有放棄，我也提醒自己要努力成為孩子的好榜樣。」她表示孩子是她的「小陽光」，希望未來能成為讓孩子驕傲的媽媽。

