《陽光女子合唱團》票房攻破四億！ 列台片影史第六名

《陽光女子合唱團》影人謝票場北中南走透透。（圖／壹壹喜喜）

上映一個月《陽光女子合唱團》，今（3日）打破四億票房成績，累積速度幾乎沒有停滯的狀況下，目前的數字也讓這部電影晉升到台灣電影影史第6名。《陽光女子合唱團》的女主們除了在電影中亮眼表現，連她們映後出席幾乎每場都有不同的驚喜大放送，好像在舉辦同歡會一樣讓影迷耳目一新。

上週末電影宣傳特別安排了台北、台中、高雄三地不同的演員與影迷碰拳活動，在廳內不僅可以聽到他們唱歌、跳舞還會跟觀眾「練笑話」，猶如一場可愛的電影同歡會，也洗去了看電影的眼淚。這些載歌載舞的表演以及與觀眾的互動一部分來自於導演林孝謙的創意迸發，他希望自己可以透過這些映後座談來感謝每一個來看《陽光女子合唱團》的觀眾們。

孫淑媚說：「最感動的是很多觀眾陪著我們從一開始走到三億、四億的票房，也想起自己小時候很喜歡到二輪戲院看電影，一次就看兩部，有次跟阿公聊天說我去看電影，阿公跟我說：『我也想要去看電影。』我跟他說：『好啊！下次帶你去看我演的電影。』那時候自己還沒演過電影。雖然現在很想要帶阿公看我演的電影，但是他已經不在了。所以看到戲院有很多人帶著爺爺奶奶來看《陽光女子合唱團》，心裡都酸酸的，但是他們都幫我彌補了這個遺憾，覺得很感動。」

跑了最多場映後的安心亞則說：「雖然有時候會很累，但是看到電影有帶給大家力量，而我也有付出一些小小的心力，就覺得自己在做一件很有意義的事情，也很開心大家給我的回饋！」何曼希也成為這部電影另外一個亮點，增加了許多粉絲，她提到：「我感受到大家給我的愛跟溫暖，這樣的回饋讓我變得更開心和活潑，很感謝大家對我的喜愛，也在網路和映後看到了許多人的故事，真的很開心自己可以成為大家前進的力量。」

導演也特別感謝了每一個參與這個週末的明星們給予了北中南映後的努力付出：「電影《陽光女子合唱團》終於完成了北中南的影人謝票場。每一個觀眾都是我們珍貴的夥伴，所以在影人場我們也努力做到每一場都有不同的驚喜，最感謝藝人們的全力支持，讓我們完成這不可能任務。」

