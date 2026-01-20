《陽光女子合唱團》票房破億！台中女監千人淚崩 收容人母心碎告白曝

《陽光女子合唱團》成為2025年以來第4部破億國片，逼出大批觀眾淚水。壹壹喜喜提供

《陽光女子合唱團》全台票房於昨日（19日）正式突破1億大關！這部集結翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、安心亞等超強卡司的電影，不僅在社群平台引發「罵罵號」洗版熱潮，更因其獨特的獄友題材，受邀至台中女子監獄舉辦特別放映，現場千名收容人淚灑禮堂，場面極其動人。

《陽光女子合唱團》是導演林孝謙繼《比悲傷更悲傷的故事》後，第二部破億電影，也是2026年開春首部破億台片，也算是2025年繼《96分鐘》《角頭 — 鬥陣欸》以及《泥娃娃》後，第四部破億台片（因電影於2025年12月31日上映）。

得知票房破億，導演林孝謙感性表示：「希望大家把心裡的溫柔說出來，讓愛護這塊土地的每個人都如太陽一樣溫暖。」目前該片已稱霸LineToday電影聲量榜，成為馬年春節前最強的票房神話。

《陽光女子合唱團》中安心亞在新竹影城發放面紙，讓觀眾可以安心哭哭。壹壹喜喜提供

進戲院前嘴硬不哭 影迷出廳「一把鼻涕」狂拍衛生紙山

網路上近來流行拍攝觀影前後對比照，許多人進場前信誓旦旦「絕不會哭」，出來卻是眼眶紅腫、手握一坨衛生紙，形成有趣的現象。鍾欣凌在映後活動中溫暖接住爆哭的女學生，感性分享：「人生的高低起伏都是課程，但最終都會開出一朵花。」

而飾演「阿蘭」的安心亞在新竹場則被熱情粉絲要求「重現打戲」，甚至要她踹人或拉頭髮，讓導演林孝謙忍不住現場當起動作指導。

何曼希在《陽光女子合唱團》台中女子監獄的映後活動表演劈腿。壹壹喜喜提供

台中女監千人集體拭淚 受刑人母親發誓：要當孩子的好榜樣

由於片中描述女性獄友悲歡離合，法務部矯正署台中女子監獄特別邀請劇組入內放映。導演林孝謙、編劇呂安弦與新人何曼希日前親自出席，近千名收容人在135分鐘的觀影中，隨著劇情起伏起立鼓掌。

現場一名在獄中帶小孩的母親感傷透露，看到電影角色不放棄，讓她提醒自己要成為孩子的榜樣，更稱孩子是她的「小陽光」。何曼希也在眾人起鬨下即興表演劈腿神技，讓悲傷的氣氛轉化為重新出發的勇氣。

鍾欣凌在《陽光女子合唱團》映後巧遇《我的婆婆怎麼這麼可愛》飾演孫子盧飛的王宥謙。壹壹喜喜提供

林孝謙再創破億紀錄 女神團演技爆發成催淚彈

《陽光女子合唱團》集結苗可麗、孫淑媚、陳庭妮等演員，每一位女性角色的抉擇與重新站起來的過程，都讓觀眾產生強烈共鳴。典獄長林順斌也感謝電影的力量，讓收容人在有限空間感受到心靈自由。目前該片熱度持續延燒，各界預估票房將持續攀升，成為2026年華語影壇最閃耀的女性力量。



