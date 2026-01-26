《陽光女子合唱團》票房破億！看點與評價：劇情揉合韓國《機智牢房生活》與《歡樂合唱團》、輕鬆步調背後埋藏大量哭點

看點1、《陽光女子合唱團》劇情簡述

生日快樂歌聲響起，女嬰呱呱墜地，四名女子在監獄慶祝新生兒降臨。惠貞（陳意涵 飾演）、阿珮（孫淑媚 飾演）、阿蘭（安心亞 飾演）和玉英奶奶（翁倩玉 飾演）各自背負不堪過去，有緣相逢成為獄友同舟共濟，互相扶持比家人還要親密。新來的宥芯（何曼希 飾演）異常叛逆，與人衝突不斷難以親近，卻也在爭吵中建立起友誼。女嬰被診斷出眼疾，必須送養方能就醫，音痴的惠貞決定送女兒最後一份回憶，陽光女子合唱團就地成立。面對教官親友的存疑，還有外人的成見和瞧不起，她們該如何穿越重重非議，唱出自己的動人生命？

看點2、超華麗卡司集結

《陽光女子合唱團》由林孝謙導演及編劇呂安弦聯手打造，故事描述在監獄裡的落難女子們，用歌聲傳遞愛和希望，在音樂中找到救贖與和解，展現女性各面向的最溫暖，電影整整籌備了三年，導演林孝謙表示：「這部片跟安弦籌備了3年，也是自己的創業之作，一部講母愛的電影，在母親節殺青，特別有意義。希望讓大家想起被深愛的感動。」並找來陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗、安心亞、陳庭妮、何曼希等，集結眾演技派女演員打造最強卡司，可說是電影未上映就引發大眾討論。

看點3、翁倩玉睽違 47 年後再主演台灣電影

主演群裡面更是有一位超大卡司，即是國際巨星翁倩玉！年輕的朋友可能不是這麼熟識，但翁倩玉曾參演多部好萊塢及日本影視作品，上一回演出台灣電影已是 1978 年，因此《陽光女子合唱團》更是翁倩玉睽違 47 年後再度主演台灣電影，導演林孝謙透露：「我們三顧茅廬花了好幾個月才讓她重出江湖。」電影中，翁倩玉則展現擔任指揮，一出場也就用氣勢震攝了觀眾。

看點4、「合唱團」絕對是整部片最強大的連結

說到這部電影的靈魂，「合唱團」絕對是整部片最強大的連結。眾演員也在「合唱」裡面下了不少工夫，陳意涵表示合唱團那種「多人合聲」的層次感真的超難，事前排練排到印象超深，現在只要想到那些歌，眼眶都還會熱熱的。有趣的是，這群女囚合唱團分工超明確，鍾欣凌竟然變成了「舞蹈擔當」，看她靈活奔放地施展肢體，真的超反差、超療癒；而「歌唱擔當」理所當然交給了金曲歌后孫淑媚，她還開玩笑說這部片讓她圓了從小想加「韓團」的夢。

除了唱歌，這群人聚在一起就是一種力量，安心亞提到，「跟大家一起合唱有一種神祕的療癒感，能把所有壓力跟負能量瞬間抒發掉。」連陳庭妮也難得展現了音樂才藝，更別提那個眼神就能牽動全場情緒的翁倩玉，大家排練到後來真的就像一家人。最經典的莫過於，苗可麗再次展現《台灣龍捲風》式的快嘴，導演還特別幫她加詞讓大家聽個爽，但她也溫馨預告，這部片不只是罵人、搞笑，更多的是感性。





防雷線｜下有輕微劇透，請斟酌閱讀





評價1、設定在監獄裡，但卻沒有任何一位「壞人」

《陽光女子合唱團》票房能夠破億，對於《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙而言只是正常發揮，因為《陽光女子合唱團》幾乎擁有了所有《比悲傷更悲傷的故事》的賣座元素，像是不講任何大道理，但描述監獄裡的女受刑人故事的催淚與逗笑觀眾能耐都具備。

《陽光女子合唱團》最特別的是，即是電影裡面「根本沒有壞人」雖然背景設定在充滿標籤的監獄，但導演沒有刻意灑狗血、搞對立，與其說她們是作奸犯科的罪犯，不如說是一群被命運誤導、走錯路的靈魂。電影透過她們的背景，讓觀眾理解到世上或許沒有絕對的惡，只有無奈的選擇，而這群沒有血緣關係的女性，在合唱團朝夕相處下，處著處著就處成了家人，那種跨越鐵窗、超越血緣的情誼，反而比現實中的親生家庭更動人，甚至連原本以為會隨時發飆的典獄長或長官，最後都顯得很有人情味，這個設定也很有《機智牢房生活》的感覺。

當然，某些橋段與劇情轉折也讓網友評價兩極，像是突然跳嗨歌的超現實感，或是爭議較大的脫衣搜身戲，但這也正是電影想呈現的，「在冷酷體制下閃爍的人性光輝矛盾」，尤其是苗可麗角色中那種「對內公事公辦、對外挺到底」的社會事處理法，可說是非常真實。

評價2、喜劇梗之中埋藏大量哭點

本以為《陽光女子合唱團》是那種輕鬆笑笑就過的溫馨片，結果許多網友都直呼：「我錯了！」電影取材真實事件，揉合《機智牢房生活》與《歡樂合唱團》，推出有笑有淚的通俗長篇，而這部片最「壞」的地方，就是先用一堆喜劇梗讓你卸下心防，然後在每個轉折點狂埋洋蔥。不難猜到，電影的核心其實就是「離別」不管是媽媽半夜對小孩的叮嚀、簽文件時孩子那聲「我要媽媽」，還是阿嬤在醫院的告別，每一幕都精準踩在淚點上，尤其是最後拿著骨灰合唱配上讀信，加上 A-Lin 那個聲音一出來，就讓電影院裡充滿吸鼻涕的聲音。雖然很多人哭成一團，但並不代表《陽光女子合唱團》就是 Bad Ending，更準確得來說是讓人看了有很多省思，甚至帶點遺憾的結局，但也因為有遺憾，這人生才顯得真實。





評價3、究竟怎麼樣做，才稱得上一位「好母親」？主軸令人省思

通常大家都覺得母愛是天生的，但編導呂安弦卻很真實地提醒觀眾，當媽媽其實是需要「學習」的，它不是一個出生就學得會的能力。因為若要批判，其實電影裡三對母女的關係其實都很「失職」，不管是給了生命卻給不了健康環境的惠貞、或是因為自私決定在女兒心裡留下重傷的玉英奶奶，甚至是直接棄養的宥芯母親，她們在某種程度上都奪走了孩子的一部分。這些角色演出了女性在不同年紀會遇到的困境，也讓我們看到，有些傷害真的是一輩子的。

但電影也給了我們另一種溫暖的對比，像是阿珮和阿蘭這群阿姨，平常滿口台式髒話、跟鍾欣凌那派人馬互嗆逞兇，看起來超不好惹；但在小芸熙面前，她們卻自動切換成「天使模式」，這部分也讓觀眾反思，所謂的「好母親」或許沒有標準模式，雖然劇中的媽媽們都有遺憾、都犯過錯，但願意為了孩子學習收起鋒芒，甚至像這群阿姨一樣，用超越血緣的愛去陪伴與傳承，這種細節都讓觀眾感到格外動人。





