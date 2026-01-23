「陽光女子合唱團」票房破億！ 網發起「不哭挑戰」

《陽光女子合唱團》票房破億。（圖／壹壹喜喜電影）





電影「陽光女子合唱團」票房創下奇蹟，上映首周台北票房不到200萬，沒想到口碑太好，人氣直飆，截至22日全台票房將要突破1.4億，更在馬來西亞奪下單日票房冠軍！不少觀眾都說，電影太好哭，根本止不住淚水，還在網路上發起「不哭挑戰」。

聽典獄長苗可麗罵人，女子監獄全武行，打起來可不是吃素的，由陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚還有翁倩玉等女星聯手主演的電影陽光女子合唱團。電影《陽光女子合唱團》：「我身騎白馬。」

笑點哭點都兼具，電影去年底上映後，直接成為2026國片大黑馬，不到一個月時間，截至22日全台票房已經逼近1.4億，海外更是創下好口碑，馬來西亞奪下單日票房冠軍，不少看完的觀眾都說，走出電影院沒落淚的人應該都是狠人。

觀影觀眾：「哭到一整包衛生紙在這邊，一整包在這裡，就是我準備很多衛生紙，然後哭成這樣子，我以為是兩滴兩滴就結束，沒有想到那兩滴是兩大滴，兩條河哎。」

吼不要不信邪，我本人也是哭到快崩潰，許多網友自發性地發起不哭挑戰，紀錄進場前後的比對，比誰HOLD的住，眼淚不會奪眶而出。

藝人阿本：「準備好了，等一下看看會不會哭，我完全不知道在演什麼，呃那個哭爆。」

看電影，衛生紙不僅成為標配，觀眾的眼淚，在口碑宣傳下更成為最佳行銷策略。

電影《陽光女子合唱團》：「你可以不要讓她知道，她有一個像我這樣的媽媽嗎，芸熙。」

儘管電影是改編2010年上映的韓國神作，美麗的聲音，但涵蓋更多收出養、同志等社會課題，想測試自己的淚腺是否暢通嗎，不妨帶上衛生紙挑戰看看。



