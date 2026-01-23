《陽光女子合唱團》票房破1.4億！驚喜越洋連線翁倩玉 全場獻唱生日快樂歌
國片《陽光女子合唱團》近兩週票房逆襲，票房突破1.4億元，氣勢驚人。導演林孝謙與編劇呂安弦日前率領陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、何曼希6位女星，現身破億特別活動，更驚喜越洋連線至日本，為即將於24日生日的翁倩玉送上祝福。
陳意涵笑說，自己平時早睡早起，難得參加晚間活動，感謝大家讓電影有如此亮眼的成績。苗可麗則感性分享，練唱〈幸福在歌唱〉時想起母親，深刻感受到「愛從來沒有離開」，也正是電影能引起觀眾強烈共鳴的原因。鍾欣凌提醒大家在寒冷時節好好照顧自己，也別忘了接住身邊的人。
安心亞則希望電影能為努力生活的人帶來力量，「不是一定要變好才值得被愛，真實的存在本身就值得被愛」。孫淑媚更驚喜即興為壽星觀眾唱生日快樂歌，還送上雞腿製造笑聲。首次演出電影就遇上破億佳績的何曼希，被姐姐們笑虧：「我都等了四十年才拿到破億！」鍾欣凌更搞笑說：「我都從青春期等到更年期了！」但是何曼希感動哽咽感謝劇組與姐姐們的溫暖，還被編劇呂安弦亂Cue表演跳舞，現場歡笑不斷。
活動上，更驚喜越洋連線至日本，為即將於1月24日生日的翁倩玉送上祝福。苗可麗幽默開場，現場笑聲連連，翁倩玉也親切與演員、觀眾互動。全場200多位觀眾與演員一同合唱生日快樂歌，讓原本以為會獨自過生日的翁倩玉感動不已。她表示，等待47年才遇到這部作品，電影能獲得這麼多觀眾喜愛與支持，是她人生中非常重要的高峰。
活動尾聲，眾人手持「12000000」數字氣球合影留念，並接龍送上新年祝福：「馬年行大運、馬上發財、馬上成功、馬上幸福、馬上快樂！」希望好運快馬加鞭、不順都請下馬。
《陽光女子合唱團》除台灣票房表現亮眼外，馬來西亞上映一週也奪下單日票房冠軍，雙喜臨門，同時在現場還特別安排播放了導演林孝謙精心設計的〈快樂真快樂〉的MV影片，希望大家看電影感動流淚之外也可以充滿歡樂氣氛。
