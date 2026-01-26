《陽光女子合唱團》票房破2.5億
記者王丹荷／綜合報導
電影《陽光女子合唱團》票房氣勢持續狂飆，累積突破2.5億元，一舉超越導演林孝謙2018年作品《比悲傷更悲傷的故事》2.4億元，寫下個人票房新紀錄。其中，電影於24日單日開出破3500萬元亮眼成績，也寫下近10年來，臺灣電影單日最高票房紀錄，堪稱近年最具爆發力的現象級作品。
安心亞映後分享，為了片中的B-box表演，幾乎只要醒著就在B-Box，週日場更驚喜迎來戲中「阿蘭的律師筆友」麥可（蕭子墨 飾）現身，2人現場合體B-box演出，更上演「公主抱」橋段，全場笑聲不斷。
另上週五親子場活動中，導演特邀備受觀眾敲碗的曾愷玹現身，片中她收養陳意涵的女兒芸熙，細膩又溫柔的情感鋪陳，讓不少觀眾看完後意猶未盡，紛紛笑稱「排隊求收養」。
《陽光女子合唱團》親子場觀眾爆滿。（壹壹喜喜提供）
