《陽光女子合唱團》票房破4億！中國上映受關注 語言與議題恐面臨審查考驗

近期熱門電影《陽光女子合唱團》上映後持續吸引觀眾，票房動能沒有減弱，全台累計票房已突破新台幣4億元。該片自跨年檔起以黑馬姿態崛起，不斷推升國片票房紀錄。部分觀眾認為，若熱度維持，有機會挑戰《海角七號》長達18年的5.3億票房紀錄。電影也正逐步拓展海外市場，3月5日將在香港上映，中國網路論壇也有大量影迷期待引進。不過，也有人擔心劇情與語言風格在中國的審查環節可能遭到調整。

近期熱門電影《陽光女子合唱團》上映後持續吸引觀眾，票房動能沒有減弱，全台累計票房已突破新台幣4億元。（圖／陽光女子合唱團臉書粉絲團）

《陽光女子合唱團》在台灣的票房曲線被視為罕見強勢，是繼2021年的《當男人戀愛時》之後，首支突破4億票房的國片。陸網流出的資訊顯示，中國片商萬達已取得發行權，網友更貼出萬達預告片單中出現本片的海報。然而，實際的審查進度與上映時程尚未公布。由於影片包含大量台式粗口、台語對白，以及多元家庭與性別議題，一些中國觀眾擔心過審版本可能會刪減內容。

中國電影未採年齡分級制度，內容審查經常成為影迷討論焦點。先前台片《周處除三害》在中國上映時因暴力場面完整保留引起關注，陸網分析其能過審的原因包括：故事背景不在中國、主角結局傳達正面價值、以及劇情涉及反邪教等元素。另一例是2025年日本動畫《劇場版〈鬼滅之刃〉無限城篇 第一章》在中國更是零刪減上映，使得外界對《陽光女子合唱團》能否完整呈現格外好奇。

本片由導演林孝謙與編劇呂安弦合作，兩人曾在2018年推出《比悲傷更悲傷的故事》，該作在台灣收穫2.4億票房，並於2019年登陸後，在中國拿下9.57億人民幣的亮眼成績，創下台片在當地影史最高票房紀錄，至今無人超越。《陽光女子合唱團》再度以情感為核心，若成功在中國上映，其票房走勢預料將再次成為兩岸影壇關注的焦點。

